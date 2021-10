Steinach Ein Trio bewirbt sich um den frei werdenden Sitz im Gemeinderat Dominik Aliesch, Andreas Graf und Diego Müggler wollen die Nachfolge von Roland Etter antreten.

Gemeindehaus Steinach.

Bild: Ralph Ribi

(gk/woo) Am 28. November wählen die Steinacherinnen und Steinacher einen neuen Gemeinderat. Es wird ein Sitz frei im siebenköpfigen Gremium, weil Roland Etter (parteilos) per Ende Jahr zurücktritt. Drei Männer bewerben sich um seine Nachfolge, wie die Gemeinde mitteilt. Es kandidieren Dominik Aliesch, Andreas Graf und Diego Müggler.

Aliesch ist Mitglied der SVP und stellte sich bereits im Herbst 2020 bei den Gesamterneuerungswahlen für den Steinacher Gemeinderat zur Verfügung – jedoch ohne Erfolg. Nachdem der Projektleiter im ersten Wahlgang 342 Stimmen auf sich vereint hatte, holte er im zweiten Wahlgang 426 Stimmen und verlor die Wahl somit gegen seinen Mitstreiter Andreas Lutz (parteilos).

Auch Graf (parteilos) will den Sprung in den Gemeinderat schaffen. Der Controller kandidierte in den vergangenen Jahren bereits für den St.Galler Regierungsrat, für den Nationalrat und zweimal für den Ständerat. 2019 bewarb er sich ausserdem erfolglos als Gemeindepräsident von Steinach und davor als Gemeinderat. Graf war Co-Präsident der St.Galler Grünen und verliess die Partei 2015. Ebenfalls in den Steinacher Gemeinderat möchte der 18-jährige Diego Francisco Müggler. Der Parteilose studiert gemäss Mitteilung Politikwissenschaften und Geografie.