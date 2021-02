Grosser Sachschaden

Am 12. Januar um 18 Uhr brannte in der katholischen Kirche in Steinach die hölzerne Weihnachtskrippe im Altarbereich. Mehrere Ortsfeuerwehren brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Durch die starke Rauchentwicklung entstand ein grösserer Sachschaden an den Wänden und der Decke. Verletzt wurde niemand. Gottesdienste finden seit dem Brand im Gemeindesaal Steinach statt.