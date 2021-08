Steinach Das geplante Hochhaus wird zum Politikum: Eine Gruppierung will eine Abstimmung herbeiführen Eine IG für eine demokratische Ortsplanung sammelt ab nächster Woche Unterschriften. Mindestens 200 sind nötig, damit die Bevölkerung ein Wort mitreden kann beim Bau des fast 65 Meter hohen Gebäudes mit dem Namen Terra Nova an der Grenze zwischen Steinach und Arbon.

Visualisierung des geplanten Hochhauses in Steinach. Bild: PD

Sein Instinkt hat ihn nicht nicht betrogen. «Ich gehe mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass einige versuchen werden, Terra Nova vors Volk zu bringen», sagte Gemeindepräsident Michael Aebisegger Mitte März. Und so ist es jetzt tatsächlich auch. Ab nächster Woche sammelt eine IG für eine demokratische Ortsplanung Unterschriften, damit die Steinacher über das geplante Hochhaus der Firma HRS neben dem ehemaligen Heizwerk der Firma Saurer direkt beim Kreisel abstimmen können. Oder genauer über die zonenplanrechtlichen Grundlagen, die mit dem revidierten Rahmennutzungsplan geschaffen werden sollen. Dieser sieht dort an der Grenze zwischen Steinach und Arbon eine sogenannte Schwerpunktzone vor, die den Bau des fast 65 Meter hohen Gebäudes mit knapp 90 Wohnungen möglich machen würde.

Der Gemeinderat hat den Rahmennutzungsplan dem fakultativen Referendum unterstellt. Heisst: Wenn innerhalb von 40 Tagen mindestens 200 Personen eine Abstimmung verlangen, hat die Bevölkerung das letzte Wort und kann indirekt Ja oder Nein zu Terra Nova sagen. Die Uhr beginnt am kommenden Montag zu ticken. Die IG hat sich gut auf diesen Moment vorbereitet und wird nächste Woche an die Öffentlichkeit treten. Ihr gehört unter anderem Otto Hädinger an, der als Präsident der Ortsgemeinde bekannt ist.

Gemeinderat steht hinter Terra Nova

Auf diesem Grundstück direkt beim Kreisel soll das Hochhaus zu stehen kommen. Bild: Reto Martin

Aebisegger und seine Behördenkollegen begrüssen die Pläne der HRS nicht nur aus raumplanerischen Überlegungen. «Seit der Nachfolgeplanung für das ehemalige Saurer-Areal hat der Gemeinderat das spezielle Projekt am Dorfrand unterstützt, gleichzeitig aber auch für zahlreiche Verbesserungen gekämpft und hierbei auch sehr gute Ergebnisse erzielt», schreibt der Gemeindepräsident im neuesten Mitteilungsblatt. So soll die Gemeinde von der HRS ein 9644 Quadratmeter grosses Grundstück für zukünftige Nutzungen überschrieben erhalten. «Eine Entwicklungsfläche, die wir gerne entgegennehmen würden. Ebenso wie der in Aussicht gestellte Fussgängerzugang zum See und die für Vereine und Private nutzbare Lokalität mit Terrasse im obersten Geschoss».

Die Behörde erhofft sich, dank dem «neuen Wohnangebot mit einmaliger Seesicht» auch Zuzügerinnen und Zuzüger anzusprechen, die auch einen Beitrag zu einem «milden Steuerklima» leisten würden.