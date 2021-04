Steinach / Arbon Neuer Beton für altes Wasser: Die ARA Morgental in Steinach erhält eine 23,8 Millionen Franken teure Sanierung An der Delegiertenversammlung des Abwasserverband Morgental vom Donnerstagabend genehmigten die Anwesenden den Kredit zur Erneuerung der 50 Jahre alten Anlage. Ein Blick auf ähnliche Projekte zeigt: Die Sanierung einer Kläranlage kann schnell mehr als das Doppelte kosten.

Die Abwasserreinigungsanlage Morgental in Steinach wird in den kommenden fünf Jahre für über 20 Millionen Franken saniert. Bild: PD

Für 23,8 Millionen Franken sollte die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Morgental in Steinach saniert werden. Auf Vorschlag der Betriebskommission (Beko) genehmigte die Delegiertenversammlung des Abwasserverband Morgental (AVM) am Donnerstagabend einstimmig den Kredit. Was aufs Erste nach einer sehr teuren Sanierung aussieht, relativiert sich beim Blick auf vergleichbare Projekte aus der ganzen Schweiz.

Denn die 48 Jahre alte Wasserstrasse sei, wie Projektleiter und Umweltingenieur Ruedi Moser sagt, ausgezeichnet geplant.

«Während andere Anlagen tiefere oder breitere Klärbecken brauchen, müssen wir in Steinach lediglich die bereits vorhandenen Abwasserbecken modernisieren.»

So zeige ein Vergleich mit ähnlich grossen ARA-Projekten, dass im Verhältnis zur Kapazität nicht wenige Anlagen das Doppelte bezahlt hätten.

Präsident der Beko des Abwasserverband Morgental und Gemeindepräsident von Roggwil Gallus Hasler. Bild: PD

Ebenfalls ausserordentlich sind die knapp fünfzig Jahre, welche die ARA Morgental ohne grössere Instandhaltung in Betrieb war. Alle anderen Anlagen in der Region haben nach maximal 35 Jahren eine Gesamtsanierung erhalten. Doch ab Ende diesen Jahres bis 2025 wird auch die Wasserstrasse an der Grenze zu Arbon schrittweise erneuert. Gallus Hasler, Präsident der Beko und Gemeindepräsident von Roggwil, sagt:

«Ein Umbau ist eine grosse Herausforderung, da wir die Anlage nicht vorübergehend abschalten können.»

Die Kosten für das Vorhaben wird der AVM selbst tragen und schrittweise über die kommenden Jahrzehnte abschreiben. Ob die nötigen Liquiditäten vorhanden sind, sei noch nicht klar, sagt Hasler. Allenfalls müsste auch eine Fremdfinanzierung in Betracht gezogen werden.

Gemeinden zahlen jährlich sechs Millionen

Die Mörschwilerin Martina Wäger ist neu Mitglied der Betriebskommission.

Bild: Tobias Garcia

An der Delegiertenversammlung fanden auch Ersatzwahlen der GPK und der Beko statt. Neu ist Martina Wäger, Gemeindepräsidentin von Mörschwil, Mitglied der Beko. Dies, nachdem ihr Vorgänger Paul Bühler per 31. Dezember mit dem Gemeindepräsidium auch die Mitarbeit beim AVM abgegeben hat. Neu in der GPK ist Pascal Büchler. Er ist Leiter der Finanzen in der Stadt Arbon.

Ebenso hiessen die Delegierten einstimmig die Jahresrechnung 2020 gut. Bei einem Umsatz von rund siebeneinhalb Millionen Franken konnte der Verband 370'000 Franken Einlagen für Spezialfinanzierungen verbuchen. Haupteinnahmequelle des AVM sind die Entschädigungsgelder der Verbandsgemeinden im Einzugsgebiet. Momentan betragen diese jährlich 6,3 Millionen Franken. Eine Erhöhung auf 6,8 Millionen Franken, wie vor einigen Jahren geplant, gibt es nicht. Grund dafür sind die hohen Einnahmen durch das Einspeisen von Strom und Fernwärme. Beides produziert der AVM auf unterschiedlichem Wege im Energiepark Morgental.