Tour de Suisse: Stefan Küng ist in Form, aber im Zeitfahren verliert er viel Zeit

Stefan Küng wird der Favoritenrolle in der ersten Etappe der Tour de Suisse nicht gerecht. Der Ostschweizer beendet das Zeitfahren in Langnau bloss auf dem neunten Rang. Der Sieg geht an Weltmeister Rohan Dennis.