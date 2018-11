Stau auf der A1: Unfälle bei Winkeln und Meggenhus – 50 Minuten Verzögerung Am Dienstagmorgen ist es zu zwei Unfällen auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich sowie auf der Gegenfahrbahn in Richtung St.Gallen gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Am Dienstagmorgen kam es zu zwei Unfällen auf der A1. (Bild: Screenshot/ mydrive.tomtom.com)

(ibi) Am Dienstagmorgen kam es gleich zu zwei Auffahrunfällen auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich in Höhe Winkeln. Auch auf der Gegenfahrbahn seien Autos ineinander gefahren, gibt die Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage an. «Es sind drei Autos und ein Lastwagen an dem Unfall beteiligt», sagt Mediensprecher Hanspeter Krüsi. «Zwei Personen wurden leicht verletzt ins Spital gebracht.»

Die Fahrzeuge stehen bereits auf dem Pannenstreifen, dennoch müssen Pendler mit einer Verzögerung von rund 50 Minuten rechnen.