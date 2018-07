Märstatten: Startrampe bringt mehr Schwung am Rutsch&Flutsch

Im Zielgelände gibt es eine Festwirtschaft. Im Zelt sorgen an beiden Tagen regionale Bands und DJs für musikalische Unterhaltung. Neu gibt es dieses Jahr eine Kinderbetreuung. Dazu haben die Organisatoren die Kita Biberburg ins Boot geholt. Am Sonntagmorgen um 10 Uhr führt die evangelische Kirchgemeinde einen Familiengottesdienst im Festzelt durch. Gerutscht werden kann am Samstag von 11 Uhr bis nach Mitternacht, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Rutsch-Tickets gibt es ab fünf Franken.