Sie haben die Richtige gefunden

Laut Antonia Stillhard sind bereits die ersten Anmeldungen eingegangen. Der Flyer mit den Eintrittsinformationen, der in den Farben der beiden Körperschaften gestaltet ist, wurde bereits an die Eltern der Schüler verteilt. Zudem wird er noch in alle Haushaltungen versandt. Interessierte haben dann die Möglichkeit, während 39 Schul- und acht Ferienwochen, das passende Angebot sowie den Betreuungsumfang auszuwählen. (mwg)