Stadtzentrum Überbauung Windegg in Kreuzlingen: Die Villa bleibt bestehen, die Aussenparkplätze beim Coop müssen weichen Das Zentrum von Kreuzlingen wird weiter verdichtet. An der Sonnenstrasse 20 entstehen drei neue Gebäude mit insgesamt 26 Mieteinheiten. Dafür verschwinden die öffentlichen Parkplätze beim Einkaufszentrum Karussell.

Ab Montag wird der Parkplatz beim Einkaufszentrum Karussell gesperrt. Um die Villa Windegg dahinter entsteht eine Überbauung. Bild: Emil Keller

Ein weitläufiger Garten umringt derzeit die weisse Villa Windegg im Herzen von Kreuzlingen. Bis zum Sommer 2024 sollen dort drei Neubauten aus dem Boden wachsen und das vom Denkmalschutz als «wertvoll» eingestufte Wohnhaus umringen.

«Ein Abriss kam für uns nie in Frage.»

Bauherr Daniel Heusser und Architekt Hanspeter Müller wollen die Villa Windegg so gut wie möglich in die Neubauten an der Sonnenstrasse 20 einbetten. Bild: Emil Keller

So erklärte Daniel Heusser an einer Informationsveranstaltung vom vergangenen Montagabend seine Pläne, den bereits 1829 im Grundbuch erwähnten Familiensitz zu erhalten. Der Inhaber der Liegenschaft überlegt schon seit gut sieben Jahren, was aus der Parzelle an der Sonnenstrasse 20 geschehen soll. Zuerst war ein Verkauf des Parkplatzes angedacht, welchen Coop seit 49 Jahren mietet und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Nun realisiert Heusser selbst drei Baukörper, welche die Villa würdig umschliessen sollen. Im Vorfeld wurde dafür ein privater Architekturwettbewerb veranstaltet, um die bestmögliche Lösung für das prominente Stück Land zu finden.

Das gewohnte Ortsbild bleibt erhalten

Die Villa Windegg an der Sonnenstrasse 20. Bild: Emil Keller

«Es entsteht eine Symbiose

aus Alt und Neu.»

So würdigte der Leiter der Kreuzlinger Bauverwaltung Michael Schmidt die Pläne. Die geschichtsträchtige Villa bleibe erhalten und damit auch das gewohnte Ortsbild. Möglich gemacht hat dies das Kreuzlinger Architekturbüro «Klein + Müller» durch eine sukzessive Abstufung der Neubauten. Wo heute noch Parkplatz ist, kommt ein fünfgeschossiger Baukörper mit Attika zu stehen. Je weiter ins Quartier man jedoch geht, desto tiefer werden die angedachten Liegenschaften, bis nur noch ein zweistöckiges Haus zu stehen kommt.

«Es ist bemerkenswert, dass Heussers nicht einfach die maximale Ausnutzung der Fläche, sondern vor allem ein stimmiges Projekt wollten.»

Architekt Hanspeter Müller lobte seine Auftraggeber. Im Projekt konnte so viel Wert auf die Freiraumplanung gelegt werden.

Anwohner befürchten ein Verkehrschaos

Bei den anwesenden Anliegern kam das Projekt als solches gut an. Sorgen bereiten jedoch die Verkehrssituation während des Baus und der Wegfall der knapp 30 Parkplätze. «Das gibt ein vorhersehbares Verkehrschaos», fand ein Nachbar drastische Worte. Stadtrat Ernst Zülle versuchte die Ängste zu nehmen:

«Es ist nicht Sinn und Zweck, dass wir überall Parkplätze auf öffentlichem Grund haben. Zudem stehen in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Karussells genügend Abstellplätze zur Verfügung.»

Ob diese ausreichen, wird sich schnell zeigen: Bereits ab Montag wird der Parkplatz an der Sonnenstrasse gesperrt und die Visierstangen aufgestellt.

Einblick in den Neubau Die Bauherrschaft zeigte sich interessiert daran, Anliegerinnen und Nachbarn frühzeitig über das Bauvorhaben zu informieren. An einer weiteren Infoveranstaltung vom Freitag, 1. Oktober, können die Pläne von 17.30 Uhr bis 19 Uhr im Begegnungszentrum Trösch in Augenschein genommen werden. Die Architekten stehen dabei ebenfalls für Fragen zur Verfügung. (ek)