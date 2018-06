Stadtrat Romanshorn: Vier von neun treten nicht mehr zur Wahl an Käthi Zürcher (CVP), Patrick Fink (FDP) sowie die beiden parteilosen Christoph Suter und Petra Keel hören in gut einem Jahr auf. Noch nicht entschieden hat sich der Grüne Urs Oberholzer. Markus Schoch

Der Stadtrat Romanshorn erhält in der neuen Legislaturperiode ein neues Gesicht. (Bild: PD)



Mit Käthi Zürcher und Patrik Fink treten zwei erfahrende Mitglieder der Behörde zurück, die ihr seit 2007 angehören. Die 54-Jährige CVP-Politikerin führt das Ressort Gesundheit. Der 47-jährige Fink ist für das Ressort Versorgung und Entsorgung zuständig.

Noch nicht lange dabei sind die anderen beiden Stadträte, die ihren Sitz frei machen. Christoph Suter (Ressort Hoch- und Tiefbau) wurde 2014 gewählt und die von der SP portierte Petra Keel (Ressort Freizeit und Sport) 2016.

Peter Eberle seit 1991 dabei

Zur Wiederwahl für eine weitere Legislaturperiode stellen sich: Peter Eberle (parteilos), Markus Fischer (FDP), Melanie Zellweger (SVP) und Stadtpräsident David H. Bon (FDP). Urs Oberholzer (Grüne Partei) wird sich zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Von den fünf bei weitem am längsten dabei ist Eberle: Er gehört dem Stadtrat seit 1991 an - also seit 27 Jahren.