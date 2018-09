Stadtrat Bischofszell will neue Organisationsstruktur für die Technischen Gemeindebetriebe

Am 25. November 2018 sind die Bischofszeller Stimmbürger aufgerufen, an der Urne über die erforderliche Änderung der Gemeindeordnung zu befinden, und am 29. November 2018 stehen an der Gemeinde- versammlung die Statuten zur Diskussion. Am 20. November, 19 Uhr, informiert der Stadtrat an einem «Inforum» im Bürgersaal des Rathauses über seine Absichten. Bereits am 28. Oktober geben die TGB an der Tischmesse in der Bitzihalle Auskunft. (st)