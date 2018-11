Stadtrat Bischofszell stellt keinen Antrag auf Erhöhung des Steuerfusses

Investitionen in die Infrastruktur Der Stadtrat Bischofszell möchte im Jahr 2019 in die städtische und kantonale Infrastruktur investieren. Auf 3,915 Millionen Franken belaufen sich die geplanten Nettoinvestitionen. «2,3 Millionen sind allerdings Überträge aus diesem Jahr», präzisiert Finanzverwalter Pascal Eichmann. Vorgesehen sind eine ganze Reihe von Projekten. Die wichtigsten und kostspieligsten sind: Sanierung des Kugelfangs Breite (970'000 Franken, brutto), Ersatz der Heizanlage im Mehrzweckgebäude Bitzi (280'000 Franken), Investitionsbeiträge an die Sanierung von Kantonsstrassen (820'000 Franken), Ausbau der Oberen Bisrütistrasse (850'000 Franken, brutto), Ingenieurs- und Projektierungskosten für die Strassenzufahrt in Halden (150'000 Franken), Projektierungskosten für die Neugestaltung des Platzes beim Bahnhof Bischofszell Stadt (100'000 Franken), Anschluss der ARA Halden an die ARA Bischofszell (800'000 Franken) sowie Überarbeitung des generellen Entwässerungsplans (130'000 Franken). (st)