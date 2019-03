Stadtpräsidiums-Duell in Romanshorn: David H. Bon verliert die Kampfwahl Die Würfel sind gefallen: Amtsinhaber David H. Bon ist als Stadtpräsident von Romanshorn abgewählt worden. Auf den FDP-Mann, seit acht Jahren im Amt, entfielen 1109 Stimmen. Herausforderer Roger Martin holte 2064 Stimmen.

Er war im Wahlkampf mit massivem Gegenwind konfrontiert: Romanshorns Stadtpräsident David H. Bon.

(red.) Um rund 350 Stimmen hatte der Salmsacher Roger Martin den amtierenden Romanshorner Stadtpräsidenten David H. Bon im ersten Wahlgang distanziert. Anders als zwei weitere Kandidaten entschlossen sich sowohl der Amtsinhaber von der FDP als auch sein parteiloser Widersacher, am zweiten Wahlgang teilzunehmen.

In diesem behielt Roger Martin die Oberhand: Er erhielt 2064 Stimmen und machte das Rennen ums Romanshorner Stadtpräsidium. David H. Bon erhielt 1109 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,9 Prozent. Auf Vereinzelte entfielen im zweiten Wahlgang 40 Stimmen, 39 Personen legten leere, 101 ungültige Wahlzettel ein.

Der parteilose neue Stadtpräsident Roger Martin (links) mit Urs Köppel vom Wahlkomitee. (Bild: Andrea Stalder)

Kritik an Amtsführung und teuren Projekten

Hinter Romanshorn liegen bewegte Monate mit einem teils heftigen Wahlkampf. Nach den ersten vier Jahren im Amt war David H. Bon 2015 noch problemlos und ohne Gegenkandidat wiedergewählt worden. In der vergangenen Amtsperiode verstärkte sich die Kritik an Bon, der auch die FDP Thurgau präsidiert. Ihm wurden Defizite in der Personalführung genauso vorgeworfen wie kostspielige Planungen für Projekte, die von Teilen der Bevölkerung kritisch beurteilt wurden. Auch der Abtransport eines historischen Brunnens und das Streichen des Weggeldes für Zimmermannsleute sorgten für viel Kritik.

Eine Findungskommission portierte mit dem parteilosen Roger Martin und SP-Kantonsrat Turi Schallenberg gleich zwei Gegenkandidaten. Im ersten Wahlgang machte Bon deutlich weniger Stimmen als Martin, überflügelte aber Schallenberg, der in der Folge auf die Teilnahme am zweiten Wahlgang verzichtete. Mit Daniel Sommer trat im ersten Wahlgang ein weiterer Kandidat an – der SVP-Mann, der von seiner Partei nicht unterstützt wurde, blieb aber chancenlos.