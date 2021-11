Das Budget 2022 von Energie Kreuzlingen bot wenig Anlass zur Diskussion. Veranschlagt ist ein Ertragsüberschuss von insgesamt 1,2 Millionen Franken. Davon entfallen 296000 Franken auf die Sparte Elektrizität, 528000 Franken auf das Gas, knapp 270000 Franken auf das Wasser und 122000 Franken auf die Dienstleistungen. Geplant sind im nächsten Jahr zudem Investitionen in Höhe von insgesamt 8,2 Millionen Franken, davon allein 5 Millionen in der Sparte Elektrizität. Ruedi Herzog sagte, dass die SP-Fraktion das Budget zufrieden zur Kenntnis genommen habe. Gleichzeitig gab er zu bedenken, dass in Zukunft gewaltige Herausforderungen auf Energie Kreuzlingen zukämen. Unter anderem nannte er ein mögliches Wachstum der Stadt, den Neubau eines Seewasserwerks und die Energiewende. «Uns stimmt dieses Budget zufrieden, aber nicht euphorisch», sagte Irene Herzog im Namen der SVP-Fraktion. Dennoch werde die Fraktion dem Budget einstimmig zustimmen. Am Ende haben es die Gemeinderatsmitglieder mit 32 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen. (rha)