Stadtparlament Der höchste Kreuzlinger zeigt Gefühl: Osman Dogru wird Gemeinderatspräsident Das Stadtparlament hat am Donnerstag das Präsidium neu gewählt. Und es hat 380'000 Franken für eine öffentliche Toilette beim Seeburgpark bewilligt.

Osman Dogru ist nun für ein Jahr Präsident des Gemeinderates. Nach seiner Wahl zeigte er Emotionen. Er sei stolz, bedankte sich für das Vertrauen und freue sich auf die Herausforderung. Bild: Kevin Roth

Sehr bewegt zeigte sich der neue höchste Kreuzlinger bei seiner Amtsübernahme. Osman Dogru konnte seine Antrittsrede als Gemeinderatspräsident nur mit einiger Mühe halten. Die Emotionen hatten ihn sichtlich übermannt. Er schilderte gerührt, wie er als Bub aus der Türkei in die «wunderbare Stadt» Kreuzlingen kam und hier eine Heimat fand. Seine Gemeinderatskollegen quittierten die tränenreiche Ansprache Dogrus, indem sie aufstanden und lange Applaus spendeten. Die Junioren der AS Calcio überbrachten ihrem Fussballtrainer anschliessend Glückwünsche per Videobotschaft und SP-Fraktionssprecher Ruedi Herzog lobte Dogrus grosses Engagement und seine vielen Emotionen, die ihn zum echten Kreuzlinger machten.

Ein Jahr war Alexander Salzmann Gemeinderatspräsidium. Wegen der Pandemie leitete er keine einzige Sitzung im Kreuzlinger Rathaus. Bild: Andrea Stalder - 11.6.2020

Das Stadtparlament hatte Osman Dogru (SP) zuvor mit 30 Stimmen der 37 anwesenden Gemeinderäte zum Nachfolger von Alexander Salzmann (FDP) gewählt. Dieser hatte sich zuvor mit Selbstironie verabschiedet. Als «pingelig und überkorrekt» sei er vor Amtsantritt betitelt worden.

«Ich hoffe, dass es Ihnen doch gefallen hat mit mir.»

Und Salzmann schenkte allen Ratsmitgliedern einen Salzstreuer für die politische Würze.

Zum Vizepräsidenten wählte der Gemeinderat mit 34 Stimmen Urs Wolfender von der Fraktion Freie Liste/Grüne.

Seeburgpark-Klo wird erneuert

Die Stadt kann beim Spielplatz im Seeburgpark die öffentliche Toilette erneuern. Der Gemeinderat bewilligte am Donnerstagabend mit 28 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen - vorwiegend aus den Reihen der SVP - eine entsprechendes Kreditbegehren in Höhe von 380'000 Franken.

So soll das neue WC aussehen. BIld: PD

Ein Rückweisungsantrag von Daniel Lauber (SVP) blieb zuvor ohne Aussicht auf Erfolg. Seine Fraktion hätte sich schwer getan mit dem Geschäft, erklärte Lauber. Gestört hätte etwa, dass eine Vergleichsofferte in der Botschaft fehlte. Es sei ein «All-in»-WC. Lauber sagte:

Daniel Lauber

SVP-Gemeinderat Bild: PD

«Da ist alles drin, was man sich in einer Toilette nur vorstellen kann.»

Er erwähnte etwa einen Spritzeneinwurf oder ein Münzeinwurf. Die SVP wollte auch eine Übersicht über die laufende Planung rund um den Hafenplatz. Ihr erscheine die dortige Entwicklung derzeit etwas zufällig.

Die anderen Fraktionen zeigten sich deutlich weniger kritisch und betonten die Dringlichkeit einer zeitgemässen WC-Anlage. Ramona Zülle für die Fraktion CVP/FDP/EVP merkte an, dass das heutige WC-Häuschen mit Baujahr 1979 älter als sie selbst sei. Es gelte die Anlage dringend zu ersetzen. Bemängelt am heutigen Zustand wurde insbesondere, dass das Klo wegen der Frostgefahr in den Wintermonaten geschlossen bleiben müsse. «Das führt zu Notdurft-Situationen», sagte Ramona Zülle.

Daniel Moos (Freie Liste), welcher das Geschäft im Namen der vorberatenden Kommission Bau und Umwelt vorstellte sagte: «Das Alte taugt nicht mehr.» Diesbezüglich sei man sich sowohl in der Kommission wie der Fraktion einig gewesen. Auch Cyrill Huber (SP), der vom schönsten Spielplatz des Bodensees sprach, kämpft für den WC-Neubau.

Cyrill Huber

SP-Gemeinderat Bild: PD

«Das Modell hat zwar einen stattlichen Preis, zweifellos, aber dafür ist es vandalensicher und die Unterhaltskosten reduzieren sich.»

Stadtrat Ernst Zülle berichtet, dass man mittlerweile noch Gegenofferten eingeholt hätte. Man solle die Botschaft annehmen, dann hätte Kreuzlingen etwas «wichtiges und langlebiges.»

Artenvielfalt-Motion nicht abgeschrieben, sondern verlängert

Nach kurzer Diskussion wurde die Motion «Schutz der Artenvielfalt in der Stadt Kreuzlingen» nicht als erledigt abgeschrieben, sondern um 5 Jahre verlängert. Dies weil Mit-Motionär Guido Leutenegger zwar zufrieden war mit der Umsetzung des Vorstosses. Die Arbeit in der dafür eingesetzten Kommission allerdings gerade erst begonnen habe.