Stadtparlament Der Geldtopf, um sich begehrte Immobilien zu sichern: Der Kreuzlinger Landkredit wird reformiert Wann dient ein Grundstück der Erfüllung öffentlicher Aufgaben? Diese Frage soll mit einer Reglements-Totalrevision präzisiert werden. Und die Stadt überprüft ihre Liegenschaften, ob sie richtig dem Finanz- oder Verwaltungsvermögen zugeordnet sind.

Blick aus der Luft auf das Schiesser-Areal in Eigentum der Stadt Kreuzlingen. Bild: Reto Martin (22. Juli 2019)

Zuletzt hat der Stadtrat die Liegenschaft «Schlemmerzentrum» mit diesem Geld gekauft. Knapp vier Millionen Franken gab er aus, in der Hoffnung, das Grundstück bald für eine neue Stadthaus-Lösung nutzen zu können. Oder 2016 schnappte sich die Stadt für 3,4 Millionen Franken das Spiegel-Areal an der Nationalstrasse. Die Technischen Betriebe sollten sich hier entwickeln können, so zumindest der damalige Plan.

Wenn es darum geht, für die Stadt interessante und zum Kauf stehende Immobilien rasch und unbürokratisch erwerben zu können, bedient sich die Exekutive des Landkreditkontos. 15 Millionen Franken kann er ausgeben, ohne vorgängig eine Genehmigung beim Parlament oder Volk einzuholen. Aktuell seien noch rund 6,6 Millionen Franken frei verfügbar, wie Stadtpräsident Thomas Niederberger und Finanzchef Thomas Knupp informierten.

Zur Medienorientierung eingeladen hatten sie, weil aktuell eine Totalrevision des Reglements über den Landkredit der Stadt Kreuzlingen ansteht. Am 27. Januar wird der Gemeinderat darüber befinden. Im Zuge der letzen Geschäfte mit dem Landkredit seien Fragen aufgetaucht, welche eine Präzisierung des Reglements notwendig machten, erklärt der Stadtpräsident die Motivation zur Überarbeitung. Im Vorfeld zur Abstimmung über das Kulturzentrum Kult-X wurde etwa im Parlament heiss diskutiert, ob das Schiesser-Areal – ebenfalls einst über das Landkreditkonto gekauft – ins Finanz- oder Verwaltungsvermögen überführt werden müsse. Entsprechend mussten über die 4,87 Millionen Franken später die Stimmbürger entscheiden.

Thomas Niederberger

Stadtpräsident Kreuzlingen. BIld: Reto Martin

Keine exakte Wissenschaft

Im neuen Reglement wird die Handhabung dieser «Entlassung von Grundstücken aus dem Landkreditkonto» nun präzisiert. Grundstücke müssen neu «überwiegend» statt wie bisher nur «teilweise» zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben genutzt werden, damit sie ins Verwaltungsvermögen überführt werden müssen. «Wir wollen Klarheit schaffen, wann eine Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen gehört und wann ins Finanzvermögen», sagt Thomas Niederberger. Zu diesem Thema hatte sich der Stadtrat ein Gutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellen lassen. Thomas Knupp sagt:

«Aber es ist klar, es ist dennoch keine exakte Wissenschaft.»

Die Unterscheidung hat buchhalterische Folgen: Liegenschaften im Finanzvermögen kann die Stadt jederzeit verkaufen, solche im Verwaltungsvermögen dienen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, können entsprechend nicht verkauft werden und werden abgeschrieben. Nach der Revision des Landkreditkontos will die Stadt überdies alles ihre Immobilien auf diese Frage hin überprüfen lassen, wie der Stadtpräsident ankündigt.