Diskussionslos und einstimmig genehmigen die anwesenden Mitglieder des Gemeinderats die Vereinheitlichung und die inhaltliche Aktualisierung der insgesamt vier Baurechtsverträge mit den drei Stiftungen Rosenegg, Seemuseum sowie Bodensee Planetarium und Sternwarte. «Die Kreuzlinger Museen brauchen eine Planungssicherheit», sagt Gemeinderat Beni Merk im Namen der Fraktion Freie Liste/Grüne. Deshalb sei die Vereinheitlichung der Baurechtsverträge auch sinnvoll. Der Wunsch nach dieser Vereinheitlichung war ursprünglich von den drei Stiftungsratspräsidenten geäussert worden. De facto werden die vier Baurechtsverträge in zwei Bereichen vereinheitlicht: Die Baurechtsdauer wird bis 31. Dezember 2090 festgelegt und den drei Stiftungen werden die Baurechtszinsen bis auf weiteres erlassen. Er begrüsse den Entscheid, auf die Baurechtszinsen «bis auf weiteres und nicht fix» zu verzichten, sagt FDP Gemeinderat René Knöpfli. In diesem Zusammenhang regt Gemeinderat Fabian Neuweiler im Namen der Fraktion SVP an, dass die erlassenen Baurechtszinsen künftig in der Rechnung der Stadt Kreuzlingen aufgeführt werden sollen. (rha)