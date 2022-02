Stadtentwicklung Arbon braucht dringend neue Ideen für die Altstadt Die Arboner sagen Ja zum Bau einer Zentrumsüberbauung für 70 bis 80 Millionen Franken. Das Tempo der baulichen Entwicklung beim Bahnhof ist hoch. Das Ungleichgewicht zur Altstadt wird immer grösser. Das historische Zentrum braucht dringend neue Impulse.

Visualisierung der geplanten Überbauung. Bild: PD/ Nightnurse Images AG

Die Arbonerinnen und Arboner wollen sich zu Recht nicht auf Experimente einlassen, die im dümmsten Fall viel Zeit gekostet und einen Scherbenhaufen hinterlassen hätten. Drei Viertel der Stimmenden hat sich am Sonntag deutlich für den Bau des «Stadthofes» ausgesprochen.

Die Überbauung wird nicht neue Massstäbe in der Entwicklung brachliegender Flächen in Zentrumslage setzen und Städteplaner vor Freude zum Weinen bringen. Und sie wird das Quartier auch nicht zu jenem in jeder Beziehung perfekten Ort machen, den sich die Gegner der Vorlage gewünscht haben. Aber der «Stadthof» wird das teilweise hässliche Gesicht der Stadt beim Bahnhof verschönern, zahlbaren Wohnraum für Mieter bieten, Arbeitsplätze schaffen und den neuen Stadtteil auf dem Saurer WerkZwei stärken.

Das Ja zum «Stadthof» ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein weiterer grosser und nötiger Schritt auf dem Weg von Arbon aus dem langen Schatten der (industriellen) Vergangenheit. Das Tempo der Veränderungen ist enorm hoch. Die Altstadt kann längst nicht mehr mithalten und droht vollends abgehängt zu werden. Sie benötigt dringend neue Impulse. Dass die Stadt mit Irina Joller kürzlich jemanden angestellt hat, der dem historischen Zentrum neues Leben einhauchen soll, ist ein gutes Zeichen. Es braucht jetzt aber endlich Taten. Geredet worden ist in den letzten Jahren genug.