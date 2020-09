Stadt Kreuzlingen zügelt Buchhaltung und Personaldienst an die Hauptstrasse 90 um Einzelne Ressorts der Stadtverwaltung wechseln den Standort, um die Raumsituation zu verbessern - weil das Stadthaus-Projekt blockiert ist.

Die Liegenschaft an der Hauptstrasse 90 gehört der Stadt und wird nach dem Auszug des Thurgauer Wirtschaftsinstituts wieder von ihr genutzt. Bild: PD

(red) Im November 2016 bewilligten die Kreuzlinger Stimmberechtigten den Neubau eines zentralen Verwaltungsgebäudes. Seither stockt es jedoch aufgrund von Einsprachen und der Volksinitiative zur Freihaltung der Festwiese. In der Zwischenzeit platzt das alte Stadthaus aber aus allen Nähten. Der Stadtrat nimmt das zum Anlass für eine Reorganisation der räumlichen Strukturen. Er will die Situation für die Mitarbeiter und Kunden verbessern - bis sich eine definitive Lösung abzeichnet. Die Reorganisation beginnt nächste Woche und dauert bis Ende Oktober.

Stadtkasse und Steueramt an einem Ort

Neu werden das Steueramt und die Stadtkasse im Hochparterre zusammengelegt. Die Schalter beider Ressorts bleiben deswegen am Freitag, 11. September, geschlossen. Während der anschliessenden Renovation des Schalterbereichs im Hochparterre werden die Kunden am Schalter der Stadtkasse in der 3. Etage bedient. Anschliessend folgt der erneute Umzug zwischen dem 23. und 26. Oktober in die renovierten Büros. Während diesen Tagen bleiben beide Ressorts geschlossen. Ab Dienstag 27. Oktober erhalten die Kundinnen und Kunden die Dienstleistungen der Stadtkasse sowie des Steueramts zentral im Hochparterre des Stadthauses.

Kunden-WC im Stadthaus erst im 2021

Von der räumlichen Umstrukturierung betroffen sind weitere Ressorts: die Mitarbeitenden der Buchhaltung, des Personaldienstes sowie ein Teil der Bauverwaltung ziehen in die städtische Liegenschaft an der Hauptstrasse 90. Bis anhin wurden die Räume an das Thurgauer Wirtschaftsinstitut (TWI) sowie an die Internationale Bodensee Hochschule (IBH) vermietet. Mit dem Umzug in die Villa Schiesser stehen der Stadt nun Büros und Sitzungszimmer zur Verfügung, die sie aufgrund der engen Arbeitsplatzbedingungen sowie durch den Wegfall des Klausenraums und des Pavillons optimal nutzen kann. Derzeit finden im Rahmen des Mieterwechsels kleinere Unterhaltsarbeiten statt. Für die anstehenden Renovationsarbeiten 2020 im Stadthaus und in der Hauptstrasse 90 sind je 60000 Franken notwendig. Ebenfalls neu organisiert und renoviert wird im Jahr 2021 der stark frequentierte Schalterbereich im Einwohneramt. Gleichzeitig erhält das Stadthaus endlich ein Kunden-WC.