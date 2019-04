Stadt Kreuzlingen verharrt in der finanziellen Komfortzone

Die Rechnung der Technischen Betriebe Kreuzlingen schliesst mit einem Plus von 2,7 Millionen Franken. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von lediglich 0,3 Millionen Franken. Die höchste Budgetüberschreitung gab es in der Sparte Elektrizität mit einem Plus von 0,9 Millionen Franken. Dieses habe sich hauptsächlich aus Deckungsdifferenzen aus Netz und Energie ergeben, erklärt Susanne Bergsteiner, die kaufmännische Leiterin der TBK. In der Sparte Gas habe sich insbesondere der günstige Euro-Kurs bemerkbar gemacht, der die Beschaffung deutlich vergünstigt habe. Das sorgte für ein um 0,8 Millionen Franken besseres Ergebnis als veranschlagt, trotz geringerem Absatz. Beim Wasser gab es ein Plus von 0,7 Millionen gegenüber dem Budget. Wegen des trockenen Sommers letztes Jahr war der Verbrauch um 6 Prozent höher als geplant. Der zuständige Stadtrat Thomas Beringer betonte, die TBK werden sich trotz des guten Ergebnisses nicht zurück lehnen, sondern jeden Rappen ins Netz und damit in die Versorgungssicherheit investieren. Allerdings waren die Investitionen 2018 nicht so hoch wie gedacht. Statt 12 Millionen wurden nur gut 6 Millionen investiert, der grösste Teil in die Netze. Der Bau einer grossen Fotovoltaikanlage sei verschoben worden, ebenso die Sanierung des Reservoirs Mösli, sagt Bergsteiner. Zudem habe die Investition in die Biogasanlage Tägerwilen nicht erfolgen können. (meg)