Stadt Arbon: Der Bereich Gesellschaft nimmt Fahrt auf Arbon bildet eine Fachkommission Gesellschaft und löst damit drei kleinere Kommissionen auf.

Die neugegründete Fachkommission Gesellschaft. (Bild: PD)

(red) Der städtische Bereich Gesellschaft verfolgt das Ziel, die Lebensbedingungen aller Bevölkerungsgruppen zu verbessern. Wo nötig werden Strukturen angepasst. Die strategische Neuausrichtung erfolgte 2017: Damals wurde das Konzept der klassischen Kinder- und Jugendarbeit überprüft und an die aktuellen Bedingungen angepasst. Seither ist der Bereich sozialräumlich ausgerichtet – er hat die Bevölkerung als Ganzes im Blick.



Stadtrat Michael Hohermuth leitet die Fachkommission

Der letzte Schritt in diesem Strategieprozess folgte im Januar 2019, als der damalige Stadtrat die drei Fachkommissionen für Jugend-, Migrations- und Altersfragen auflöste und an ihrer Stelle die neue Fachkommission Gesellschaft einsetzte. Diese wurde mit Personen besetzt, die viel Praxis- und Fachwissen in den Bereichen Kinder, Jugendliche, Familie, Migration und Alter mitbringen sowie gut vernetzt sind. Unter der Leitung von Stadtrat Michael Hohermuth ist es die Aufgabe der Fachkommission, die strategische Ausrichtung des Bereichs beratend zu begleiten.



Reto Stacher und Noe Rottmann – das Team des Bereichs Gesellschaft – beabsichtigen, durch Miteinbezug, Vernetzung und punktuelle Förderung innerhalb der Angebote und Projekte Akzente zu setzen.