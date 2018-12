Stadt Amriswil steuert auf weiteren Überschuss zu

Für Martin Salvisberg war die Gemeindeversammlung vom gestern Abend die zehnte und letzte in seiner Amtszeit als Stadtpräsident. In einem kurzen Rückblick streifte er die wichtigsten Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres und dankte den Organisatoren, die einige aussergewöhnliche Anlässe möglich gemacht hätten. Lobende Worte fand der Stadtpräsident für die verschiedenen Spitzensportler, die durch ihre Erfolge den Ruf von Amriswil in die Welt hinaus getragen haben. Er warf auch einen Blick zurück auf die ausserordentliche Gemeindeversammlung vom Juni, die ein Unikum in seiner Amtszeit war. Zum letzten Mal dürften auch die Einbürgerungen von der Gemeindeversammlung behandelt worden sein, hier stimmt Amriswil im Mai über eine Änderung ab.