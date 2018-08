Staatsanwaltschaft eröffnet Strafverfahren gegen Egnacher Autovermieter Kunden von ProCars haben Zahlungen ins Leere getätigt. Ähnlich sieht es bei der österreichischen Mutterfirma aus. Tanja von Arx

Logoset des Startups: Zum Zeitpunkt der Geschäftseröffnung war noch alles in Ordnung.Bild: PD (20. Februar 2017)

8700 Euro hat René Egger bezahlt – und bis heute nichts für sein Geld gesehen. Der österreichische Hoteldirektor fand Gefallen an einer Geschäftsidee, die äusserst gut klang: Die Firma ProCars GmbH vermietet Autos, eine vielversprechende Alternative zu Leasing, denn sie kommt die Kunden ein Zigfaches billiger zu stehen (Beispiel siehe Kasten). So leistete Egger eine Anzahlung für einen VW-Bus, in den folgenden vier Jahren hätte er für laufende Kosten aufkommen sollen. «Das war vor einem halben Jahr. Auf die Auslieferung warte ich noch immer.» Der ProCars-Geschäftsführer ist für den Tiroler nicht erreichbar. Jetzt hat Egger die Konsequenz gezogen. Er hat Anzeige eingereicht.

Ermittlungen wegen gewerbsmässigen Betrugs

Ermittlungen wegen gewerbsmässigen Betrugs Damit ist er nicht allein. «Hier im Kitzbühel haben wir uns ausgetauscht. Wir sind an den gleichen Verkäufer geraten. Zu dritt haben wir dann zeitgleich Strafanzeige aufgegeben.» Das Ganze sei immer nach dem gleichen Muster abgelaufen: Verträge unterzeichnen, eine Anzahlung tätigen, dann das gewünschte Fahrzeug nach den vereinbarten vier bis fünf Monaten nicht erhalten. «Jemand hat gar eine Anzahlung Ende 2017 gemacht und steht bis heute im Regen.» Zur Zeit wird denn wegen gewerbsmässigen Betrugs ermittelt. «Wenn ich dazu beitragen kann, dass jemand zwei Mal nachdenkt auf das Angebot einzutreten, so tue ich das», sagt Egger. ProCars hat indes nicht nur einen Ableger in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, namentlich in Egnach (unsere Zeitung berichtete). «Für die dortigen Kunden besteht ebenfalls Gefahr.»

Mehrere Anzeigen zum gleichen Fall

Der Thurgauer Generalstaatsanwalt Stefan Haffter sagt auf Nachfrage: «Bei uns sind mehrere Anzeigen von Kunden eingegangen. Ein Strafverfahren ist eröffnet worden.» Guido Knup, Geschäftsführer des Schweizer Ablegers ProCars Swiss, sagt: «Unsere erste Klientel hatte als Vertragspartner die Mutterfirma. Im Rahmen der Zusammenarbeit konnten nicht alle vertraglichen Eckpunkte eingehalten werden.» Dessen sei man sich bewusst. «In einzelnen Fällen suchen wir jetzt nach einer bilateralen Lösung, indem wir die getätigten Anzahlungen zurückerstatten.» Ausserdem arbeite man grundsätzlich an einem eigenständigen Ansatz. Denn in einem Punkt ist sich Knup sicher: Die Geschäftsidee sei wirklich gut. «Auch namhafte Autoimporteure erachten sie als Vorzeigekonzept.»