SRF 1 blickt über die Schultern einer Zihlschlachterin Christine Egger ist die erste Kandidatin der zwölften Staffel. In der SRF-Sendung «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» von heute Abend wird sie zu sehen sein. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Die Zihlschlachterin Christine Egger kocht in der zwölften Staffel der «Landfrauenküche». (Bild: Ueli Christoffel/SRF)



«Ich koche und backe leidenschaftlich gerne», sagt Christine Egger. Dies sei auch einer der Gründe gewesen, sich für den Kochwettbewerb anzumelden. Die Bäuerin aus Zihlschlacht ist eine der sieben Landfrauen, die in der TV-Sendung «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» in der zwölften Staffel den Kochlöffel schwingt.

Christine Egger ist ein grosser Fan dieser Kochsendung und zudem habe ihre Kollegin sie schon seit längerem zum Mitmachen animiert. Im Januar hat sie sich dann beim Schweizer Fernsehen beworben. Bald darauf fand ein Casting in Zihlschlacht statt. «Und im Mai bekam ich einen Anruf – die Zusage für die Teilnahme bei der TV-Show», erinnert sich Christine Egger. Es sei eine schöne Überraschung gewesen, ein bisschen Nervosität sei aber doch ausgebrochen.

Nervositätspegel nochmals angestiegen

Während einer ganzen Woche –Ende September – begleitete eine dreiköpfige Fernsehcrew Christine Egger bei ihrer Arbeit, unter anderem in der Küche und im Garten. «Gefilmt wurde aber auch mein Mann Adrian bei der Arbeit im Stall», erzählt die 37-jährige Mutter zweier Kinder. Trotz anfänglicher Nervosität hätten sie und ihre Familie sich schnell an die Kamera gewöhnt. Das Fernsehteam aus dem Studio Zürich Leutschenbach hätte schon nach kurzer Zeit beinahe zur Familie gehört. «Die Männer waren ganz unkompliziert, und wir hatten es sehr gut zusammen.»

Am sechsten Drehtag war es dann soweit: Eine riesige Filmcrew sei anwesend gewesen, als am Samstagnachmittag das gelbe Oldtimer-Postauto auf dem Hof vorgefahren sei – mit sechs Landfrauen aus sechs Regionen der Deutschschweiz. Spätestens da hätten auch die Nachbarn gemerkt, was vor sich ging. Dieser Moment habe den Nervositätspegel nochmals ansteigen lassen, sagt Christine Egger und lacht. Was die Landfrau auf die Teller ihrer sechs Gäste gezaubert hat, wird noch nicht verraten. Jedenfalls habe sie für ihr Menu Produkte von ihrem Hof gewählt – wie Kalbfleisch und Äpfel.

Kinderzimmer komplett ausgeräumt

Die Gastgeberin aus dem Thurgau hat sich für die ländliche Küche ohne Schnickschnack entschieden, und mit dem Apfel wollte sie den anderen Landfrauen Mostindien näher bringen. Beim Kochen für die Landfrauen unterstützt wurde Christine Egger von ihrer Freundin Claudia, im Service stand ihr Mann Adrian. Mit ihrem Mann zusammen habe sie auch den passenden Wein ausgesucht. Die grösste Herausforderung sei der Essraum gewesen. Da die Küche offen zur Stube ist, haben Eggers ein Kinderzimmer komplett ausgeräumt, für das Landfrauen-Essen umfunktioniert und in ihrer Lieblingsfarbe herbstlich dekoriert.

Wie die Landfrauen bewertet haben, weiss Christine Egger noch nicht. Gefragt nach ihrem Lieblingsessen meint die Zihlschlachterin: «Ein Lieblingsessen habe ich eigentlich keines. Ich liebe jedoch die Abwechslung und koche saisongerecht.» Ihr vierjähriger Sohn Lenny, der inzwischen herbeigeeilt ist, muss nicht lange überlegen: «Am liebsten esse ich Spätzli von meinem Mami.»

65 Kühe und zahlreiche Hochstammobstbäume

Adrian und Christine Egger führen einen rund 40 Hektar grossen Milchviehbetrieb mit 65 Kühen. Zum Hof gehören zahlreiche Hochstammobstbäume. Dieses Jahr sei die Ernte besonders gross ausgefallen, führt Christine Egger aus. Nebst der Arbeit im Haus und auf dem Hof hat die Bäuerin auswärts eine Teilzeitanstellung als Kauffrau. Sie engagiert sich zudem als Aktivmitglied im Damenturnverein Altnau – in ihrer alten Heimat. Die Teilnahme an der SRF-Sendung Landfrauenküche sei eine durchwegs positive Erfahrung gewesen. Freundschaftliche Beziehungen zu den anderen Teilnehmerinnen seien entstanden. «Es war keinesfalls ein Konkurrenzkampf. Ich bin sicher, jede Frau würde den anderen den Sieg gönnen.»