Sport «Hebet sie!»: Kreuzlinger Handballerinnen werden im Europacup lautstark angefeuert Die Frauen des HSC Kreuzlingen bestritten am Samstag erstmals ein Europacup-Spiel und wurden dabei lautstark unterstützt. Ein Einblick in das Spiel von der Zuschauertribüne aus zeigt, wie sehr die Sportfans mitfieberten.

Die Zuschauer verfolgen von der Tribüne aus das Spiel der Kreuzlinger Handballerinnen in rot. Bild: Viola Stäheli

Die roten Spieldresse der Kreuzlingerinnen sitzen. Es ist laut in der Sporthalle Egelsee: Die Handballerinnen rufen sich zu, auf der gut gefüllten Zuschauertribüne wird geplaudert. Dann ertönt ein schriller Pfiff und es geht los: Die Europacup-Premiere des HSC Kreuzlingen. Die Gegnerinnen in Weiss sind aus Stockerau angereist, einer Stadt nordwestlich von Wien.

«Es ist ein grosser Erfolg, dass die Kreuzlingerinnen heute ein Europacup-Spiel austragen», sagt Lenny Schürch aus Winterthur, der von der Zuschauertribüne aus dem Spiel folgt. «Im Europacup dabei zu sein, ist etwas besonders. Ich freue mich sehr darüber», ergänzt Ruth Breitenmoser aus Scherzingen. Ihre Tochter ist eine der Kreuzlinger Handballerinnen.

Ein intensives und ausgeglichenes Spiel

Das Spiel ist intensiv und ausgeglichen. Gerade in diesem Moment bringen die Österreicherinnen den HSC Kreuzlingen aber in Bedrängnis. Von der Tribüne aus ist ein rhythmisches «Hebet sie!» zu hören, eine Trommel gibt den Takt vor. Doch dann versenken die Kreuzlingerinnen den Ball im Netz. Es wird gejubelt und geklatscht.

Petra Skoricova ist im Team des HSC Kreuzlingen, sitzt am heutigen Spiel aber verletzungshalber auf der Zuschauertribüne – im Rückspiel am kommenden Samstag in Stockerau wird sie aber im Einsatz sein.

«Was mir am Handball besonders gefällt, ist der Teamgeist. Jede kämpft für jede, das Team wird zur Familie.»

Nur noch wenige Minuten und die Partie ist entschieden. Und dann ist es so weit, ein Pfiff ertönt und das Endergebnis lautet: 27:24 für den HSC Kreuzlingen. Die Handballerinnen freuen sich.