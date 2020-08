Spiegelnder Selfie-Ring: Tierschützer warnen vor Todesfalle im Kreuzlinger Seeburgpark Der geplante Fotoring von Kreuzlingen Tourismus birgt aus Sicht von Experten ein grosses Risiko für Vögel.

Visualisierung des geplanten Fotorings bei der Kanzel im Seeburgpark. Bild: PD

Als Ulrike Bühler diese Woche aus der Zeitung erfahren hat, dass im Seeburgpark eine neue Attraktion für die Generation Selfie geplant ist, war sie gar nicht erfreut. Die Vertreterin des Vogelschutzvereins Kreuzlingen hat nämlich sofort festgestellt, dass der vorgesehene Fotoring eine potenzielle Todesfalle für die gefiederten Freunde ist.

Spiegelnde Flächen seien für Vögel nicht eindeutig erkennbar, betont sie. Sie fliegen hinein und verletzen sich. Im schlimmsten Fall brechen sie sich beim Aufprall das Genick.

Die SBB musste am Hafenbahnhof reagieren

Ulrike Bühler, Präsidentin VSK. Bild: Andrea Stalder (16.Juni 2020)

Bühler zieht ein anderes aktuelles Beispiel in der Stadt heran. Bei der Unterführung vom Hafenbahnhof gebe es eine Glasscheibe, die wahrscheinlich die Bahnnutzer vor Wind schützen soll. «Da haben wir die Meldung bekommen, dass ein toter Vogel liege.» Der Vogelschutzverein habe die SBB kontaktiert und diese habe auch prompt reagiert. Fachgerecht wurde die Scheibe mit einer Schutzfolie beklebt und damit für Vögel sichtbar gemacht.

Die Kreuzlinger Vogelschützer befürchten, dass der Fotoring einen ähnlichen Effekt haben wird wie eine Glasscheibe, weil sich in ihm die umliegenden Bäume und Sträucher spiegeln. Sie haben die Fachstelle der Vogelwarte Sempach um eine Einschätzung gebeten. Diese schreibt:

«Grundsätzlich sind alle Flächen, die die Umgebung spiegeln, ein potenzielles Kollisionsrisiko für Vögel. In einer naturnahen Umgebung wird die Gefahr verstärkt.»

Ulrike Bühler weist darauf hin, dass der geplante Standort des Fotorings, die Kanzel beim Seemuseum, wie der gesamte Konstanzer Trichter in internationalem Vogelschutzgebiet liegen. Zudem befinde sich die Kanzel in einer Anfluglinie direkt am Naturschutzgebiet. Die angrenzenden Wiesen und das Ried müssten vor Störungen geschützt werden.

Sie bittet deshalb die Stadt, den Standort zu überprüfen. «Ich persönlich brauche eine solche neue Attraktion sowieso nicht. Aber wenn, dann könnte ich aus Sicht des Vogelschutzes damit leben, wenn diese im Bereich des Springbrunnens beim Fischerhaus aufgestellt würde» Dort werde das Ufer sowieso extensiver genutzt.

Keine Einsprachemöglichkeit mehr

Das Problem ist: Die Baubewilligung wurde bereits erteilt, die Vogelschützer haben die öffentliche Auflage verpasst. Nun können sie nur noch auf ein Entgegenkommen der Bauherrin Kreuzlingen Tourismus und eine positive Einmischung der Stadt hoffen.