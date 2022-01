SP Kreuzlingen Die Kreuzlinger Genossen wollen den «Schlussstein» nicht zu früh abschreiben Festwiese, Sportinfrastruktur, Kultur, Ökologie, Energie, Landpolitik, Verkehr und Lohngleichheit: Diese Themen beschäftigte die SP-Gewerkschaften und Juso-Gemeinderatsfraktion in der ersten Hälfte der Legislatur.

Mitglieder der SP-Fraktion im Gemeinderat und Stadtrat Markus Brüllmann. Bild: Kurt Peter

«Nach mehr als der Hälfte der Legislatur 2019 bis 2023 ist es Zeit, Bilanz zu ziehen, die Ziele zu überprüfen und sich an dem messen, was erreicht wird», sagte Charis Kuntzemüller-Dimitrakoudis anlässlich der Medienkonferenz am Mittwochabend. In dieser Zwischenbilanz nehmen mehrere Themen die Schwerpunkte ein, eines davon ist «Stadthaus/Tiefgarage/Festwiese». Andreas Hebeisen sprach von «vielen Verwirrungen, die absichtlich oder unabsichtlich gestiftet wurden». Nachdem sowohl das Projekt «Schlussstein» wie auch die Initiative «zur Freihaltung der Festwiese» angenommen worden seien, «ist es für unsere Fraktion zentral, dass der Stimmbürgerschaft die Möglichkeit eingeräumt wird, zwischen den beiden Projekten zu entscheiden». Die Fraktion stelle sich dezidiert gegen ein Vorgehen, mit dem bauliche Massnahmen auf der Festwiese vollzogen würden, welche die Realisierung des Projekts «Schlussstein» verunmöglichen würden, sagte der Gemeinderat.

Erfreuliches Ja zum Kult-X

Osman Dogru zeigte sich erfreut darüber, dass ein neuer Fussballplatz für den AS Calcio umgesetzt worden sei. «Der strapazierfähige Naturrasenplatz überzeugt und zeigt, dass die Überarbeitung des ersten Projektes ein Erfolg war». Auch sei die Sanierung des Hauptplatzes auf dem Döbeli abgeschlossen worden. «Erfreulich ist auch, dass der FC Kreuzlingen im vergangenen Jahr ein neues Garderobengebäude bekommen hat.»

«Freude herrscht übers Kult-X», sagte anschliessend Adrian Knecht. Einen Meilenstein habe die Abstimmung mit einer überdeutlichen Zustimmung zum Kult-X bedeutet. Im Abstimmungskampf hätten sich zahlreiche Mitglieder der SP und der Gemeinderatsfraktion wirksam für ein Ja zum Kulturzentrum eingesetzt. «Nun haben die Kulturorganisationen Räume, in denen sie proben und auftreten können.»

Seewasserwärme: Tempo aufnehmen

«Was bis jetzt im Bereich Ökologie umgesetzt wurde, ist griffig», meinte Kathrin Wittgen. Nach einer Interpellation, welche einen Massnahmenkatalog für einen wirksamen Klimaschutz zu erarbeiten habe, habe sich der Stadtrat bereit erklärt, einen «Green Deal für Kreuzlingen» zu erarbeiten. Aktuell äussere sich die SP auch zur «Deponie Bernrain». Diese beeinträchtige das Naherholungsgebiet auf zehn Jahre, deshalb seien griffige Massnahmen unverzichtbar.

Ruedi Herzog forderte nochmals dazu auf, mit dem Projekt «Seewasserwärme» Tempo aufzunehmen. Dringend seien konkrete Abklärungen, wie diese Energie genutzt werden könne. Der Stadtrat habe eine unbefriedigende Antwort auf die Frage gegeben, welche dem Energiepotenzial des Bodensees keine Priorität einräume.

ÖV und Langsamverkehr fördern

«Neben der Energiewende braucht es auch eine Verkehrswende», erklärte Elina Müller. Die Fraktion werde sich weiter dafür einsetzen, dass neben dem Stadtbus über Abo-Verbilligungen auch der ÖV insgesamt und vor allem der Langsamverkehr unterstützt werden. «Im Blick behalten müssen wir, neben den besseren Anschlüssen an die S-Bahn, auch den Ausbau des grenzüberschreitenden Bahnverkehrs und den Ausbau des Busbahnhofes Bärenplatz.»

Als «Highlight der Legislatur» bezeichnete Fabienne Herzog, dass der Gemeinderat nach mehreren Anläufen dem Postulat zur Lohngleichheit zugestimmt habe. «Dass sich Durchhaltevermögen lohnt, zeigte sich auch am Erfolg der nationalen Pflege-Initiative, für die sich auch die SP Kreuzlingen mit viel Engagement eingesetzt hat.»