SOMMERI «Wenn unser Personal zufrieden ist, dann geht es auch unseren Mitarbeitenden gut» – Daniel Schär ist der neue Geschäftsleiter Arbeit der Bildungsstätte Sommeri Im Jahresbericht 2020 informiert die Bildungsstätte Sommeri unter anderem über den Wechsel an der Geschäftsleitung «Arbeiten». Daniel Schär übernahm den Bereich Anfang des Jahres. Für die Leitung des Betriebs hat der 44-Jährige seine ganz persönlichen Pläne und Grundsätze.

Daniel Schär ist der neue Geschäftsleiter Arbeit der Bildungsstätte Sommeri Bild: Ralph Ribi

Eigentlich war Schär per Zufall in diese Branche gerutscht. Der gelernte Kaminfeger wollte sich nach seiner Lehre auf dem Bereich der Jugendarbeit weiterbilden lassen. Bei der Jobsuche stiess er auf ein besonderes Stelleninserat. Es handelte sich um einen Job als Betreuer in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung. Nach dem Schnuppern sei er positiv überrascht gewesen.

«Ich wusste sofort: Hier bin ich richtig»

Schär, wohnhaft in der Gemeinde Speicher, hat bereits jede Menge Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Er hatte bereits 20 Jahre lang bei einem ähnlichen Betrieb gearbeitet, bevor er Anfang Jahr zur Bildungsstätte Sommeri (BS) wechselte.

Nachfolger von Manfred Gschwend

Coronabedingt konnte die Bildungsstätte Sommeri ihre Jahresversammlung 2021 nur schriftlich durchführen. Eine der wichtigsten Bekanntgaben ist ohne Zweifel der Wechsel in der Geschäftsleitung. Die Mitgliederversammlung wählte den langjährigen Geschäftsleiter «Arbeiten» Manfred Gschwend zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung. Sein Nachfolger ist nun eben Daniel Schär.

Daniel Schär, Geschäftsleiter «Arbeiten» bei der Bildungsstätte Sommeri. Bild: Ralph Ribi

Von seiner Arbeitsstelle zuvor brachte er einiges an Wissen mit. «Das half mir sehr, mich bei meinem neuen Arbeitgeber einzugewöhnen», sagt er. Zuletzt leitete Schär zwei Teams von insgesamt 17 Fachpersonen und rund 90 Klienten. Mit seinem neuen Job kommt deutlich mehr Verantwortung einher. Darüber ist er auch glücklich: «Die Herausforderung hat mich gepackt.»

«Wenn heute ein Mitarbeiter zu mir kommt und sich über einen anstrengenden Arbeitstag beschwert, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen», sagt Schär. «Ich kenne die Sorgen und Nöte eines Betreuers, weil ich selber jahrelang als ein solcher gearbeitet habe».

«Mein Ziel ist, dass sowohl unsere Klienten als auch das Personal jeden Tag zufrieden nach Hause gehen können.»

«In meinen ersten sechs Monaten als Geschäftsleiter habe ich durchweg positive Erfahrungen gemacht», sagt Schär. Man habe ihn im Januar sehr herzlich begrüsst. Um sich einzugewöhnen, habe er einen Monat lang in sämtlichen Abteilungen schnuppern dürfen. «An einem Tag habe ich sogar in der Küche mitgearbeitet und die Karotten geschält», sagt Schär lachend. Er habe sich vom ersten Moment an willkommen und akzeptiert gefühlt.

Mit grossen Veränderungen will er noch warten

«Als ich hierhergekommen bin, habe ich einen super laufenden Betrieb vorgefunden», fährt er fort. Das habe er vor allem seinem Vorgänger, Manfred Gschwend, zu verdanken. Grosse Veränderungen strebe er nicht an. «So einen Betrieb kann man mit einem Kreuzfahrtschiff vergleichen», sagt Schär. «Vollzieht man leichtfertig eine 180-Grad-Wendung, kann das Schiff kippen.» Ihm sei es somit erst einmal wichtig gewesen, dass die Mitarbeiter genug Vertrauen zu ihm aufbauen können.

Die BS sei ein Betrieb, der sich in besonderer Weise an seinen Klienten orientiert. «Hier hat der Klient in einem besonderen Umfang die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen», sagt Schär. «Es hat für jeden etwas, um sich hier einzufinden.» Sein Anspruch sei es, dass dies auch so bleibt. Bei der BS arbeiten Menschen, die man sonst im Alltag nicht so richtig wahrnehme. Abschliessend meint Schär: «Ich möchte die BS auch weiterhin so gestalten, dass diese Menschen uns als Zuhause und guten Arbeitgeber wahrnehmen.»