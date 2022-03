Sommeri «Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie sie aufdrehen, wenn sie vor Publikum spielen», sagt Regisseur Peter Wenk über seine Schauspieler mit Behinderung Der Comedy Express hat mit der Eigenproduktion «Die Rocky Humor Show» das Premiere-Publikum in der Linde in Sommeri begeistert.

Diener PiffPaff (Peter Wenk) mit Rocky (Berni Peter) und Professor Levinson (Flurin Hobi). Bild: Barbara Hettich

Wenn die Schauspielerinnen und Schauspieler des Comedy Express auf der Bühne stehen, dann geht die Post ab. Am Samstag war es wieder so weit: Mit ihrer neusten Produktion «Die Rocky Humor Show» feierte das Theaterensemble im Saal vom Gasthof Linde Premiere und sorgte für einen unterhaltsamen und sehr, sehr fröhlichen Abend.

Schrill und skurril die Geschichte: Das Benzin geht aus, das Auto bleibt stehen und ein junges Paar sucht Zuflucht im Schloss Frankenstein. Ein unheimlicher Ort: Geschlechterrollen werden auf den Kopf gestellt, Zombies treiben ihr Unwesen und ein durchgeknallter Professor erschafft im Labor einen Rocky. Die beiden Theatermacher Peter Wenk und Ambrosia Weisser haben sich vom legendären Rockmusical «The Rocky Horror Picture Show» inspirieren lassen. In Zusammenarbeit mit zehn geistig beeinträchtigten Männern und Frauen aus der Bildungsstätte Sommeri ist ein hinreissendes Improvisationstheater entstanden, in dem das komödiantische Naturtalent von jedem einzelnen voll zur Geltung kommt. Nichts wirkt gekünstelt, die Spielfreude ist gross und je mehr das Publikum lacht und johlt, umso mehr kommen die Akteure in Fahrt, blühen in ihren Rollen auf. Mitten drin Peter Wenk, der als Diener Piff Paff niederschwellig die Regie noch in Händen hält.

Das Bühnenbild ist multifunktional. Opulente Kostüme, fantasievolle Masken und Schattenspiele werden gekonnt als Gestaltungselemente ins beste Licht gesetzt, und für den richtigen Groove sorgt Pianist und Sänger Julian Weisser. Alles passt, die aufwendige Probearbeit der letzten Monate hat sich ausbezahlt. Alle fühlen sich sichtlich wohl in ihren Rollen und das Premierenpublikum ist begeistert.

«Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie unsere Leute aufdrehen, sobald sie Publikum vor sich haben», lacht Peter Wenk. 2003 hat er anlässlich des Kleinkunsttages den Comedy Express der Bildungsstätte Sommeri gegründet und studierte mit dem Ensemble das Freilichtspiel «Entsorgt» ein. Die Resonanz war positiv und seither bringt Peter Wenk – seit 2007 gemeinsam mit Ambrosia Weisser – regelmässig und mit Erfolg Eigenproduktionen mit dem Comedy Express auf die Bühne. Unterstützt wird der Comedy Express von der Bildungsstätte Sommeri und von zahlreichen Stiftungen und Gönnern. Das Ensemble hat zum Ziel, die Integration von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu fördern und die Schweizer Kulturlandschaft zu bereichern.