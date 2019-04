Solide Zahlen stärken die Zukunft der Raiffeisenbank Regio Altnau An der 19. Generalversammlung präsentierten die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Regio Altnau im Gemeindezentrum Bottighofen solide Zahlen. Hana Mauder Wick

Gruppenbild nach der GV der Raiffeisen Regio Altnau: Björn Firnhaber, Leiter Services; Daniel Geiser, Vorsitzender der Geschäftsleitung; Referent Tashi Gumbatshang; ehemaliges VR-Mitglied Charlotte Roth; VR-Präsident Martin Häni und Harry Brunner, Leiter Vertrieb. (Bild: Hana Mauder Wick)

Vertrauen. Transparenz und Dialog. Diese Begriffe zogen sich als roter Faden durch die Generalversammlung der Raiffeisenbank Regio Altnau. Zum Start nahm Verwaltungsratspräsident Martin Häni die 146 stimmberechtigten Anwesenden mit auf eine Zeitreise. Er umriss noch einmal die Notwendigkeit, die zur Schliessung der Geschäftsstellen in den umliegenden Dörfern und dem Neubau in Altnau geführt hatten.

Er zeichnete die einzelnen Stationen seit dem Abriss der «alten Bank» in Altnau bis hin zur feierlichen Eröffnung des Neubaus mit mehr als 1000 Besuchern in diesem März nach. Häni sagte:

«Wir betreiben ein Netz von acht Bancomaten mit Zusatzfunktionen in unserer Region.»

Bankgeschäfte können am Hauptsitz in der 24-Stunden-Zone getätigt werden. Steuergelder werden an ihren bisherigen Geschäftsstellen-Standorten nicht mehr fliessen. Die Raiffeisenbank will dafür intensiv mit Sponsoring den Ortschaften den Rücken stärken.

Das Hypothekengeschäft ist das Rückgrat der Bank

Durch die Zahlen und Fakten des Abends führte Daniel Geiser. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung erklärte: «Das ist mein erstes Mal. Ich freue mich, ein sehr solides Ergebnis präsentieren zu dürfen.» Nach wie vor bildet das Hypothekengeschäft das Rückgrat der Bank. Die Hypothekenforderungen sind um 3,8 Prozent auf 792 Millionen gestiegen. Der Zufluss an Kundengeldern ist mit einem Plus von 3,6 Prozent verzeichnet und beläuft sich auf 634 Millionen Franken.

Der Geschäftsertrag stieg um 3,3 Prozent. Mit einer Bilanzsumme von 935 Millionen (+4 Prozent) und einem Jahresgewinn von 1,52 Millionen ist die Bank gut für die Zukunft aufgestellt.

«Aber wir müssen angesichts der Entwicklungen auf dem Markt auf eine stärkere Diversifizierung setzen»

betonte Daniel Geiser. «Vertrauen Sie uns ihr Geld an. Wir werden sorgfältig damit umgehen», meinte er.

Harry Brunner, Leiter Vertrieb, wies auf wichtige Punkte in der Agenda hin. Die einzelnen Traktanden des Abends wurden ohne Gegenstimmen durchgewinkt. Dazu gehört die um 0,5 Prozent höhere Verzinsung der Anteilscheine auf 2,5 Prozent.

Charlotte Roth hört nach 20 Jahren als Verwaltungsrätin auf

Mit einem Tropfen Wehmut nahm der Verwaltungsrat Abschied von einer langjährigen Kollegin: Charlotte Roth stellte sich nach 20 Jahren nicht mehr zur Wahl. Sie liess ihre Eindrücke Revue passieren: Von Ausflügen und Arbeitswochenenden. Oder von ihren ersten Schritten als erste Frau im Verwaltungsrat. «Damals dachte ich schon: Das ist ja schon eine Männerdomäne», erinnerte sie sich. Ihre Position wird nicht mehr neu besetzt.

Ein besonderes Schlussbouquet an Informationen erwartet die Zuhörenden im Anschluss an die Generalversammlung. Tashi Gumbatshang – Anlagenexperte und Wirtschaftspsychologe – führte durch einen interessanten Vortrag mit dem Titel: «Gerät die Welt aus den Fugen? Ein kritischer Blick aus Sicht des Anlegers.»