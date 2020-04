«Solidarität gilt nur für wenige», sagt ein Amriswiler Vermieter und kritisiert die Stadt, dass sie über Mieterlasse nachdenkt

Die SVP Amriswil schreibt in einer Medienmitteilung, sie habe «von der Berichterstattung in der ‹Thurgauer Zeitung› vom 4. April betreffend des geplanten Mietzinserlasses der gemeindeeigenen Liegenschaften der Stadt Amriswil Kenntnis genommen». Die SVP sieht den Mieterlass kritisch, befürwortet jedoch die Stundung der Mietzinse.

Diana Gutjahr, Vizepräsidentin der Ortspartei, sagte auf Anfrage, dass eine Lösung für die Gemeinde kostenneutral bleiben müsse. Zum einen wären es öffentliche Mittel, welche die Stadt bräuchte, zum andern würde sie damit auch private Vermieter unter Druck setzen, es ihr gleichzutun und Mieten zu erlassen.

«Zudem käme ein Mieterlass nur wenigen Betrieben in Amriswil zugute», wendet Gutjahr ein und findet, es wäre viel besser, wenn die Stadt nach der Coronakrise den Amriswiler Geschäften und Unternehmen mit unbürokratischen Massnahmen helfen würde – wie etwa flexible Öffnungszeiten, der Erlass von Gebühren und so weiter.

Ausserdem plädiert die SVP Amriswil dafür, dass Baugesuche weiterhin öffentlich aufgelegt und schnellstmöglich behandelt und freigegeben werden sollten. Die Mitteilung schliesst die SVP Amriswil mit einem Appell an alle, die lokalen Geschäfte während sowie nach der Krise vermehrt zu unterstützen. (man)