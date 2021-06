Sofa-Talk Er bedauert, was dem Spitalpersonal zugemutet werden musste: Der Leiter der Münsterlinger Intensivstation berichtet über die schwierige Coronazeit Die Pandemie brachte die Mitarbeitenden der Intensivstation im Kantonsspital Münsterlingen an ihre Grenzen. Tobias Hübner ist im Rückblick stolz auf sein Team.

Der ärztliche Leiter der Intensivstation in Münsterlingen auf dem Sofa im Trösch: Dr. Tobias Hübner. Bild: Inka Grabowsky

«Wir sind am Grat entlang geschrammt. Aber den Punkt, an dem es kippt, konnten wir glücklicherweise vermeiden.»

Tobias Hübner, der Leiter der Intensivstation des Kantonsspitals Münsterlingen, schilderte seine Erfahrungen mit Covid-19 im Rahmen der Reihe «Sofa-Talk», die diesmal zu Gast beim Senioren-Treff «Leben und Gestalten in Kreuzlingen» im Trösch war.

Nur selten habe man Covid-Patienten abweisen müssen, weil alle Betten belegt gewesen seien. Die Klinik hatte vorgesorgt: «Wir wussten ja aus Italien, was auf uns zukommen könnte», erzählte Hübner. Die zwölf Betten der Intensivstation wurden auf 26 aufgestockt, zusätzliche Beatmungs-, Analyse- oder Dialysegeräte ausgeliehen. Die Zahl der Mitarbeitenden (Ärzte und Pflegekräfte) wuchs von 70 auf 120, indem zum Beispiel OP-Schwestern für die Behandlung von Covid-Kranken weitergebildet wurden.

Masken und WC-Papier wurden aus dem Spital gestohlen

«Wir glaubten gut vorbereitet zu sein. Doch womit wir nicht gerechnet hatten, war das irrationale Verhalten der Menschen.»

Die Hamsterkäufe in der ersten Welle trafen die Krankenhausangestellten unmittelbar. Mundschutz und Desinfektionsmittel waren plötzlich nicht mehr verfügbar. «Masken und Toilettenpapier sind tatsächlich aus dem Spital gestohlen worden», erzählt der Arzt. «Anfangs mussten wir sogar unsere FFP2-Masken mehrfach verwenden, was ein höheres Risiko bedeutete.» In der zweiten Welle sollte den Medizinern das nicht mehr passieren. «Wir haben uns wieder ein Materiallager angelegt. Das haben wir aus der Pandemie gelernt. Lieferketten brechen schnell mal zusammen.»

Ein Nierenersatzgerät in der Covid-Intensivstation des Kantonsspitals Münsterlingen. Bild: Reto Martin

(4. Februar 2021)

Nur vier Teammitglieder infizierten sich

Kittel, Handschuhe und Masken zu beschaffen, war das eine. Eine Prozedur zu entwickeln, wie man die Schutzausrüstung wieder auszieht, nachdem sie gegebenenfalls kontaminiert wurde, war etwas anderes.

Tobias Hübner, Leitender Arzt Anästhesie und Intensivmedizin am Kantonsspital Münsterlingen.

Bild: Reto Martin – 4. Februar 2021

«Wenn man die Maske abzieht, wischt man mit dem Ärmel über das Gesicht – das kann reichen, um sich anzustecken.»

Durch gegenseitige Hilfe hätten sich während der ganzen Zeit nur vier Mitglieder seines Teams infiziert, berichtete Hübner. Er bedauert, wie viel allen Beteiligten zugemutet wurde. Ende März 2020 war der erste Patient mit Covid auf die Station gekommen. Eine Woche später waren es zwölf, nach drei Wochen waren 28 Betten voll – und jeder Patient blieb im Durchschnitt 30 Tage.

Dem Personal wurde viel zugemutet

Das stellte die Belegschaft vor gewaltige Herausforderungen. In der Intensivstation kümmert sich normalerweise ein Pflegender um ein bis drei Patienten. Covid-Kranke, die beatmet werden, müssen aber regelmässig gedreht werden, um die Lunge zu entlasten – und beim Drehen müssen sechs bis acht Menschen mit anfassen. Der Patient kann ja nicht mithelfen. Zusätzlich ist er an Schläuche angeschlossen. Die Schichten wurden von acht auf zwölf Stunden verlängert.

Motivation durch Dankbarkeit

Hübner ist stolz auf sein Team.

«Niemand hat die Freude an der Arbeit verloren. Niemand wollte sich unterkriegen lassen.»

Sehr geholfen habe die Solidarität, die die Bevölkerung zeigte. Eine Schulklasse brachte Schokolade vorbei, eine Anwohnerin einen selbstgebackenen Kuchen. Auch Angehörige von Patienten, die es nicht geschafft hatten, bedankten sich für die Pflege. «Mit der breiten Anerkennung hatten wir nicht gerechnet.»

Blick in die Covid-Intensivstation des Kantonsspitals Münsterlingen. Bild: Reto Martin

(4. Februar 2021)

35 Prozent der Covid-Kranken auf der Intensivstation verstarben

Doch Erfolgserlebnisse mussten hart erkauft werden. 35 Prozent aller Covid-Kranken auf der Intensivstation starben, was dem europäischen Durchschnitt entspricht. Vier Pflegekräfte hätten nach dem Jahr in der Pandemie gekündigt, erzählt der ärztliche Leiter. Zehn Vollzeitstellen seien derzeit unbesetzt.

Auch wenn die Welle der Erkrankungen inzwischen abgeebbt ist, hält Hübner das Virus nicht für besiegt:

«Das Coronavirus wird uns begleiten wie früher die Influenza-Viren. Die Impfung wird aber sicher helfen, zukünftig so dramatische Situationen zu vermeiden.»

Blick in die Covid-Intensivstation des Kantonsspitals Münsterlingen. Bild: Reto Martin

(4. Februar 2021)

Auch abseits der Pandemie appellierte Tobias Hübner an die Zuhörer, sich Gedanken über eine Patientenverfügung zu machen. Niemand werde auf der Intensivstation gegen seinen Willen behandelt – er müsse seinen Willen aber eben auch kundgetan haben. «Das hilft uns dabei, die Frage zu beantworten, was das Beste für den Patienten ist, denn der steht immer im Mittelpunkt.»