So soll der neue Schulhaus-Anbau in Landschlacht aussehen

Fast eine halbe Million Franken kostet die Münsterlinger der Bau eines Kreisels bei der Weinkellerei in Scherzingen. Der Gemeinderat beantragte der Gemeindeversammlung am Dienstag einen Kredit für den Kostenanteil der Gemeinde am Projekt des Kantons in Höhe von 490 000 Franken. «Das Projekt ist Teil des Agglomerationsprogramms Kreuzlingen- Konstanz und wird daher vom Bund mitgetragen», erklärte Gemeindepräsident René Walther. Allerdings könne die Realisierung erst freigegeben werden, wenn die Münsterlinger Stimmberechtigten dem Kredit zustimmten. «Sollte dies nicht der Fall sein, kann das kantonale Tiefbauamt das Projekt dem Grossen Rat unterbreiten.» Wenn dieser zustimme, sei die Gemeinde zum Beitrag verpflichtet. Soweit wird es aber nicht kommen: Die Gemeindeversammlung stimmte dem Antrag einstimmig zu. Genehmigt wurde zudem ein Kredit von 875000 Franken für die Sanierung der Werkleitungen in diesem Bereich. Diese Arbeiten, sagte Renè Walther, sollten in Koordination mit dem Bau des Kreisels ab April oder Mai 2019 erfolgen.

Die 90 Stimmberechtigten in der Landschlachter Zelglihalle bewilligten zudem diskussionslos und einstimmig das Budget. Es sieht bei gleichbleibendem Steuerfuss von 39 Prozent einen Verlust von 50000 Franken vor. «Wir rechnen mit höheren Kosten bei der ambulanten Pflege und in der Spitex, während sich die Steuereinnahmen stabilisieren», erklärte René Walther. Der Verlust resultiere aus einer Vorfinanzierung von 100000 Franken wegen der Aufzonung gemeindeeigener Liegenschaften. Gemäss Planungs- und Baugesetz sei eine Mehrwertabgabe zu erwarten. Ja sagte die Gemeindeversammlung auch zu einem Kredit über 182 000 Franken für die Sanierung der Trafostation Frohsinn und zur Überdachung des Werkhof-Innenhofs für 160 000 Franken.