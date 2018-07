So feiert die Region Weinfelden den 1. August Viel Musik, Festwirtschaft und Redner aus Politik und Gesellschaft. Viel traditionelles gibt es zu den Feierlichkeiten zum Bundesfeiertag. Aber auch aussergewöhnliches wie etwa ein Tortenwettbewerb. Sabrina Bächi

An fast keinem anderen Tag lassen die Schweizer ihre Traditionen so hoch leben, wie am 1. August. Ein Tag, an dem sich die Bürger anhören, was alles gut läuft im Land und was man verbessern, vor allem aber bewahren kann und sollte. Die Landeshymne, eine Bratwurst und der Funken gehören dazu. Wenn bei Letzterem das Wetter mitspielen würde. In allen elf Gemeinden der Region Weinfelden gibt es Feierlichkeiten mit Ansprachen und Unterhaltung für die Bevölkerung.



Den Anfang macht die Gemeinde Bussnang. Bereits am Vorabend des Bundesfeiertages festen die Bussnanger in der Mehrzweckhalle beim Schulhaus. Festredner wird dort Tagesschausprecher, Musiker und Bussnanger Landbesitzer Hansjörg Enz sein. Für musikalische Unterhaltung und die Festwirtschaft sorgt der Männerchor Bussnang-Rothenhausen. Am 1. August startet Bürglen bereits um 9 Uhr mit dem Brunch im Pfadiheim. Ab 11.30 Uhr geht es los mit dem Festakt und Redner Kurt Baumann, Vize-Präsident des Kantonsrats. Musikalische Unterhaltung gibt es durch die Musikgesellschaft und den Jodelclub.

Grossratspräsident spricht in Weinfelden

Der derzeit berühmteste Bürgler, Grossratspräsident Turi Schallenberg, spricht eine Gemeinde weiter westlich. In Weinfelden kommt traditionell der höchste Thurgauer zu den Feierlichkeiten auf dem Marktplatz. Um 10 Uhr wird der von der Gemeinde offerierte 1. August-Znüni angeboten. Der Festakt wird nach einer Einstimmung durch den Musikverein Weinfelden um 11 Uhr eröffnet. Ebenfalls um 10 Uhr beginnt in Berg in der Mehrzweckhalle die Feier. Zu hören ist dort Spitalpfarrerin Barbara Huster.

In Birwinken ist die Eröffnung der Festwirtschaft um 17 Uhr. Der Dorfverein organisiert einen Tortenwettbewerb. Der offizielle Festakt mit Festredner Stefan Keller beginnt um 20 Uhr. Die Brass Band Mattwil sorgt für musikalische Unterhaltung. Nach den Ansprachen findet die Prämierung der Torten statt. Um 18 Uhr geht es in Märstetten, genauer gesagt in Ottoberg los. Ab 18.30 geben die Musikgesellschaft Märstetten und die Sylvester-Treichler ihr Können zum besten, bevor um 20 Uhr Regierungspräsidentin Cornelia Komposch ihre Festansprache hält.

Festplatz mit grandioser Aussicht

Ab 19 Uhr geht es in Affeltrangen los. Gefeiert wird im Schützenhas in Märwil, der Festredner kommt jedoch aus Affeltrangen: Unternehmer Jack Ott. Die Brass Band Märwil sorgt dort für musikalische Unterhaltung. Ebenfalls um 19 Uhr öffnet die Festwirtschaft in Schönholzerswilen. Ab 20 Uhr eröffnet die Sängerrunde am Nollen den Festakt, bei dem Chrstoph Gull die Ansprache hält. Gull ist ehemaliger Einwohner von Schönholzerswilen und derzeitiger Gemeindepräsident im St. Gallischen Flums.

Ebenfalls um 19 Uhr öffnet die Festwirtschaft in Wuppenau für die Bundesfeier. Gefeiert wird in einem Festzelt auf dem Nollen mit grandioser Aussicht. Ab 20.15 Uhr spricht Regierungsrat Walter Schönholzer. Umrahmt wird das Programm durch die Musikgesellschaft Wuppenau und die Sängerrunde am Nollen.

Ebenfalls mit Politprominenz wartet die Gemeinde Amlikon-Bissegg auf. Ihr Festredner ist Ständerat Roland Eberle. Ab 19 Uhr geht es mit der Festwirtschaft in Strohwilen an der Harenwilerstrasse los , um 20.15 Uhr beginnt der Festakt. In Wigoltingen gehen die Feierlichkeiten ab 20 Uhr beim alten Schützenhaus los. Martin Schaffner von der Firma Schaffner AG aus Müllheim wird die Ansprache halten. Unterhaltung gibt es mit der Alphorngruppe.