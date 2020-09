Lara Stoll feiert ihre Premiere in Weinfelden: «Gipfel der Freude» zeigt sie am Freitag Die Slam-Poetin Lara Stoll präsentiert ihr neues Programm. Der Auftritt findet im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden statt.

Die Slam-Poetin Lara Stoll.

Bild: Andy Mueller / freshfocus

Die Slam-Poetin Lara Stoll feiert am 25. September im Theaterhaus in Weinfelden die Premiere ihres neuen Programms «Gipfel der Freude». Wie auch die Programme davor, handle es vom Schrecken und Terror des Alltags.

«Ich glaube das Publikum wird mich danach ein bisschen besser kennen», sagt Lara Stoll. Ausserdem bekämen die meisten Hunger während des Programms. Für Weinfelden als Premierenort habe sie sich entschieden, «weil ich das grosse Tamtam nicht so mag und lieber was kleines Feines mache, dass man richtig geniessen kann.»

Thurgauerin wohnt in Zürich

Die Thurgauerin ist inzwischen in Zürich wohnhaft und freut sich auf den Auftritt in ihrem Heimatkanton. Der Thurgau spiele eine grössere Rolle und finde viel Referenz in ihrem Programm.

«Ich finde es immer schön im Thurgau aufzutreten. Es ist eigentlich immer voll und der Vibe stimmt irgendwie.»

Lara Stoll bei ihrem Auftritt im Z88 in Kreuzlingen. Bild: PD

Zudem habe sie schon seit längerer Zeit nicht mehr in Weinfelden gespielt. Letztes Mal musste die Slam-Poetin aus gesundheitlichen Gründen absagen, umso schöner sei es jetzt das Ganze mit neuem Material nachzuholen.

Von Ihrem Auftritt im Theaterhaus Thurgau erhofft sich Stoll eine gemütliche Premiere mit zufriedenen Gesichtern, zu denen ihres hoffentlich auch gehöre, fügt die selbstkritische Slam-Poetin hinzu.