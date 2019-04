Skulpturen statt Konfi und Eier Der ehemalige Sonnenhofladen in Eberswil lädt zu einem Innehalten ganz anderer Natur ein. Christine Hochstrasser zeigt ihre Kultur. Charlotte Kehl

Christine Hochstrasser zeigt ihre Kunst. (Bild: Charlotte Kehl)

Mit Bildern aus Asche und Farbe, einer Skulptur, die sich bis zum Ostersonntag einige Male wandelt und Zwischenverpflegung für Geist und Seele lädt Christine Hochstrasser zum Halt im ehemaligen Sonnenhofladen Eberswil.

Seit bald 20 Jahren beschäftigt sie sich mit Ton, brennt Raku in ihrem eigenen Atelier und ebenso intensiv beschäftigt sie sich mit Meditation und Stille. Zusammengefügt ergibt das «Zwischenhalt», an einem Ort, an dem man bis vor kurzem Halt machte, um Konfi, Eier, Früchte oder ein Brot zu erstehen. «Die Idee dazu hat mich geradezu überfallen», erzählt Christine Hochstrasser rückblickend. Aus dem ersten Impuls heraus seien Wege sichtbar geworden, ein Raum gefunden und Nächte mit inspiriertem Arbeiten gefüllt worden.

Die zentrale Skulptur ist aus dem Handwerkszeug eines Zimmermanns gestaltet, das rote Tuch, aus dem Stoff mit dem noch letztes Jahr Eingemachtes verziert wurde, verkörpert Blut und Leben zugleich. Die spirituellen Texte sind wie Brot und Wasser ein Teil der Zwischenverpflegung und laden zur Verweilung.

«Lass Dich unterbrechen», fordert Natasha Hausammann die Gäste der Vernissage am Samstag auf. Mit ihren Gedanken zum Text von Dorothee Sölle erinnert sie daran, dass ein Zwischenhalt das Unterwegssein erfordert, dass zwischen Ja und Nein ein Vielleicht stehen könnte. «Das hier ist kein Mini-Museum, sondern eine ‹Pop-up-Weg-Kapelle›», bringt sie die Idee der Ausstellung auf den Punkt.