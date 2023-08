Sitterdorfer Saftladen mit Tradition: Nun übernimmt erstmals eine Frau Silvia Aepli übernimmt die elterliche Firma in Sitterdorf und schreibt eine über 100-jährige Familienhistorie weiter.

Silvia Aepli steht im Keller ihrer Mosterei zwischen den Fässern mit Apfelmost. Bild: Tobias Garcia

Der Lieferant läuft im Getränkelager hin und her und sucht nach Harassen. Bei der Saftpresse rinnt Süssmost aus einem kleinen Leck. Das Baby ist im Hinterhof vom Mittagsschlaf erwacht. Es ist viel los bei der Firma Aepli in Sitterdorf. Und dann kommt auch noch die Zeitung. Silvia Aepli steht mittendrin und managt in aller Ruhe. Die 30-Jährige gibt Anweisungen an Mitarbeitende und Lieferant, nimmt ihr Baby hoch, führt durch den Betrieb und setzt sich anschliessend im Wohnzimmer an den Tisch.

Silvia mit ihrem Vater Karl Aepli. Bild: Tobias Garcia

Die Lebensmitteltechnologin übernimmt ab Oktober das Geschäft von ihrem Vater Karl. Dazu gehört die Kundenmosterei, der Hauslieferdienst und Festservice sowie der Getränkeladen in Sitterdorf. Damit führt sie eine lange Familientradition weiter: Ihr Urgrossvater Karl stellte 1917 die erste Spindelpresse in den Keller und begann, Süssmost herzustellen und zu verkaufen. Knapp 30 Jahre später ersetzte er diese Presse durch eine von Bucher Guyer. Das Unternehmen wurde stetig ausgebaut und jeweils an die ältesten Söhne weitervererbt, welche alle Karl hiessen. Und jetzt, drei Generationen später, folgt Silvia – als erste weibliche Chefin des Betriebes.

Absätze sind tiefer als üblich

«Ich freue mich richtig auf die Arbeit, die auf mich wartet», sagt Silvia Aepli. Sie habe sich im elterlichen Betrieb immer wohlgefühlt und gerne dort gearbeitet.

«Ich habe schon immer mit der Geschäftsübernahme geliebäugelt, wusste aber nicht, ob es klappen würde.»

Natürlich gäbe es keinen Beruf, bei dem alles immer gut sei: «Das ist es auch hier nicht.» Sie sei aber zum Schluss gekommen, dass es für sie stimme.

Ihr Vater Karl bleibt dem Geschäft vorerst erhalten. Er wechselt lediglich ins Angestelltenverhältnis und reduziert sein Pensum stetig. Silvia Aepli sucht daher nach einem zusätzlichen Arbeiter: «Ich kann nicht alles übernehmen, was mein Vater jetzt macht. Vor allem mit der Familie nicht», sagt die Mutter eines einjährigen Jungen. «Ich hoffe, ich finde jemanden, der annähernd an meinen Vater herankommt.»

Silvia Aepli kann anpacken, wenn's darauf ankommt. Bild: Tobias Garcia

Die Übernahme erfolgt in einem schwierigen Jahr: Die Absätze sind infolge der coronabedingten Restaurantschliessungen nicht so hoch wie üblich, die Lager der grossen Abnehmer immer noch voll. «Das werden wir noch lange merken», sagt Silvia Aepli. Sie habe jedoch das Glück, dass das Geschäft verschiedene Standbeine hat.

«Und ich bin froh, dass es uns schon so lange gibt und dass wir auf guten Beinen stehen.»

Die alte Presse des Urgrossvaters bleibt

Die neue Geschäftsführerin hat einige Pläne mit dem Unternehmen: Im kommenden Jahr führt Silvia Aepli ein neues Betriebssystem ein. «Das alte ist zu kompliziert» findet sie. Ausserdem möchte sie den Getränkeladen modernisieren und kundenfreundlicher gestalten. Weiter macht sie sich Gedanken über die Montage einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Diese Pläne müssen aber warten. Silvia Aepli sagt:

«Wir werden wegen Corona vorerst nicht allzu viel investieren.»

Etwas bleibt dem Geschäft aber auch nach Corona erhalten: die alte Presse vom Urgrossvater. Sie wird auch noch in der vierten Generation des Familienbetriebes den Saft aus den Äpfeln pressen.