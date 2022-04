SITTERDORF Flucht aus dem Waisenhaus: Sekundarschule führt Musical «Annie» auf Musicals haben im Sekundarschulzentrum Bruggfeld bereits Tradition. Nach dem pandemiebedingten Unterbruch stehen dieses Jahr erstmals wieder 20 Jugendliche auf der Bühne. Derzeit laufen die Proben für das Musical «Annie» auf Hochtouren.

Lehrer Clemens Forrer gibt während einer Probe Regieanweisungen. Bild: Barbara Hettich (Sitterdorf, 19. April 2022)

Dienstagnachmittag und in der Aula der Schule Bruggfeld wird geprobt. 14 Mädchen und sechs Knaben der 3. Sekundarklassen, die das Freifach «Musical» belegen, sind mit Eifer bei der Sache. In rund drei Wochen werden sie an vier Abenden mit dem Musical «Annie» vor grossem Publikum auf der Bühne stehen.

In «Annie» wird die Geschichte eines elfjährigen Mädchens erzählt, das in den 1930er-Jahren, während der Weltwirtschaftskrise, in einem Waisenhaus in New York lebt. Ein Zufall führt das Mädchen in das Haus des reichen Geschäftsmanns Warbucks. Das Musical von Charles Strouse gehört zu den erfolgreichen Musicals, die nach einem Comic-Strip entstanden sind. Ein anspruchsvolles, gesellschaftskritisches Musical, an das sich wohl eher selten ein Laienensemble wagt.

Bis zur Premiere wartet noch viel Arbeit

Für die Schülerinnen und Schüler im Bruggfeld gibt es somit noch viel zu tun. Die Songs sind anspruchsvoll und die Textpassagen der Hauptakteure lang. Mathematiklehrer Clemens Forrer gibt Regieanweisungen: «Sprich nicht so schnell, dafür laut und etwas forscher», ermuntert er die manchmal noch etwas schüchtern wirkenden Darsteller und spielt bei Bedarf auch temperamentvoll mit.

Musiklehrer Elias Eggenberger sorgt sich um die richtigen Töne, singt bei einigen Passagen zur Unterstützung mit, und wenn auch noch nicht alles optimal klappt, schauen die beiden Lehrkräfte zuversichtlich der Premiere am 10. Mai entgegen. Clemens Forrer weiss aus Erfahrung:

«Wenn nächste Woche die Bühne steht und wir dann auch in den Kostümen proben können, dann kommen unsere Schülerinnen und Schüler schon in Schwung.»

Zudem habe es auch dieses Jahr wieder einige überraschende Talente dabei, die für richtiges Hühnerhaut-Feeling sorgen werden.