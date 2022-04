Sitterdorf 600 Leute essen Fladen in der Turnhalle Das traditionelle Fladenfest in der Mehrzweckhalle Sitterdorf bildet den Höhepunkt auf der Jahresagenda des Kulturvereins Blidegg.

Das Buffet mit vielen leckeren Fladenbroten in der Mehrzweckhalle Sitterdorf. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Richtig «gluschtig» sah das reichhaltige Fladenbuffet aus. Süsses oder Pikantes, Kaltes oder doch lieber Warmes – wer die Wahl hat, hat die Qual. So jedenfalls war es am Freitagabend in der Mehrzweckhalle Sitterdorf. Rund 140 hausgemachte Fladen – insgesamt 15 verschiedene Sorten – standen zur Auswahl.

Gebacken wurde zu Hause

Der Kulturverein Blidegg konnte wieder zum traditionellen Fladenfest einladen – coronabedingt fand dieses letztmals im Jahr 2019 statt. Die Vereinsmitglieder, ihre Frauen und Kinder sowie Freunde des Vereins hatten alle Hände voll zu tun. Zu Hause wurde gebacken und vorbereitet. Am Abend standen sie hinter und vor dem Fladenbuffet in der festlich geschmückten Mehrzweckhalle im Einsatz.

Rund 140 hausgemachte Fladen standen zur Auswahl. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Rund 600 Besucherinnen und Besucher kamen in den Genuss kulinarischer und auch unterhaltsamer Leckerbissen. Die Männer des Kulturvereins, unter der Leitung von Roger Thoma, wussten mit Liedern aus ihrem Repertoire das Publikum zu begeistern. Für zusätzliche musikalische Umrahmung des Anlasses sorgten die Castello Sänger aus Amriswil.

Theo Eigenmann ist Fladenkönig

Zum Fladenkönig wurde Theo Eigenmann aus Wilen, Zihlschlacht, erkoren – sein Los wurde gezogen. Er gewann einen Gutschein vom Königsbeck in Zihlschlacht. Peter Bissegger, Präsident des Kulturvereins Blidegg, zeigte sich sehr zufrieden:

«Wir sind überwältigt, dass so viele Besucherinnen und Besucher gekommen sind. Die Leute haben sich auf diesen Anlass gefreut.»

Der Kulturverein besteht zurzeit aus elf Männern – zwischen 25 und 72 Jahren. Sie treffen sich jeden zweiten Freitag zur Gesangsprobe und organisieren verschiedene kulturelle Anlässe. Das Fladenfest im Frühjahr ist der alljährliche Höhepunkt des Vereinslebens.