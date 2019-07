Sina rockt den Amriswiler Marktplatz Der Sturm drohte das Strassenfestival wegzufegen – doch schliesslich kam alles gut. Manuel Nagel

Die Walliser Sängerin Sina kehrte 20 Jahre nach ihrem Auftritt an der 1200-Jahr-Feier wieder zurück nach Amriswil. (Bild: Manuel Nagel)

Der Blick auf die Wetter-App war am Samstag allgegenwärtig. Wann kommt das Sturmgewitter? Kommt es überhaupt? Am Freitagabend waren die Organisatoren des Strassenfestivals wie auf Nadeln, denn die Prognosen sagten ausgerechnet am Samstag um 21 Uhr ein Unwetter voraus – ausgerechnet dann, wenn der Hauptact Sina auf der Bühne stehen sollte.

Der Marktplatz war während des Konzerts von Sina gut gefüllt. (Bild: Manuel Nagel)

Doch es kam anders und das Strassenfestival glimpflich davon. Der erste Gewitterfront zog um 17 Uhr südlich von Amriswil vorüber, sodass lediglich all die Zelte gut befestigt werden mussten. Und als am Sonntagmorgen um halb sechs der heftige Sturm über der Stadt niederging, das war das Fest bereits vorbei.

Viele Künstler an zwei Tagen auf drei Bühnen

Der einzige Sturm am Samstagabend war der Sturm der Begeisterung, den Sina auf dem vollen Marktplatz entfachte. Die Walliser Sängerin beendete ihr Konzert mit ihrem Hit «Där Sohn vom Pfarrer» und einigen Verhaltensregeln für «Üsserschwiizer», wenn sie das nächste Mal im Wallis zugegen sind.

Es waren zwei abwechslungsreiche Tage mit vielen Künstlern auf drei Bühnen. Nebst Sina lockte auch die Amriswiler Band B’hörde viele Zuhörer vor die Hauptbühne auf dem Marktplatz. Ruhigere Töne gab es auf der kleineren Bühne auf der Bahnhofstrasse von der Band iMoreez, doch auch sie spielten vor zahlreichen Zuhörern, die fast bis zum Marktplatz hinauf reichten.

Die Band iMoreez lockte viele Fans zur Bühne auf der Bahnhofstrasse. (Bild: Manuel Nagel)

Das Kontrastprogramm war die Partyzone auf dem Viemarktplatz mit den beiden Top-DJ Mike Candys am Freitag und der Ukrainerin Christy Million samstags um Mitternacht. Hunderte feierten und tanzten zu ihren Beats bis in die frühen Morgenstunden.