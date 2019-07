Auch ältere Menschen wünschen sich, nach individuellen Bedürfnissen und in einer angepassten Wohnform leben zu können. Mit den 16 Wohnungen im Haus Habitage an der Rebbergstrasse 2 gibt es in Sulgen ein entsprechendes Angebot. Die Mieter sollen in der Regel das 60. Altersjahr überschritten haben. (red)