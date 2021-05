Seltener Einblick «Für die Nachtigall reise ich meilenweit»: Die Zählung der Vogelarten am Seerhein brachte reiche Ergebnisse Die Stunde der Gartenvögel nahm der Vogelschutzverein Kreuzlingen zum Anlass, sich einen Überblick über die vorhandenen Populationen zu verschaffen. Für einmal stand dazu auch der Gottlieber Schlosspark offen.

Einmal liess sich sogar eine Nachtigall sehen - doch der unscheinbare Vogel ist nicht leicht auszumachen. Bild: Inka Grabowsky

Der Vogelschutzverein Kreuzlingen und Umgebung nahm die «Stunde der Gartenvögel» gemeinsam mit Kollegen aus Steckborn zum Anlass für eine Exkursion am Seerhein. In der Schweiz gibt es die Aktion seit 2014. Der Verband BirdLife will damit über die Jahre nicht nur einen Überblick über Vogelarten im Siedlungsgebiet bekommen, sondern auch breite Bevölkerungsschichten auf Vögel aufmerksam machen. «Halten Sie auch bei sich zu Hause die Augen und Ohren auf», appelliert so auch Vereinspräsidentin Ulrike Bühler bei der Begrüssung.

Ulrike Bühler

Präsidentin Vogelschutzverein Kreuzlingen und Umgebung Bild: Andrea Stalder

«Achten Sie darauf, wie Ihr Garten aussieht. Naturnahe Gärten haben grössere Vogelaufkommen. Wer Verstecke anbietet oder fruchttragende Sträucher, der sieht mehr Vögel.»

Zwei Gruppen mit je 14 Teilnehmern machen sich auf. Eine beobachtet und zählt im ausnahmsweise geöffneten Schlosspark Gottlieben, die andere geht entlang der Pappelallee auf die Suche nach der Nachtigall. Extra dafür angereist ist eine Dame aus Frauenfeld. «Für eine Nachtigall reise ich meilenweit», sagt sie. «Aber wenn ich alleine hier wäre, würde ich mir nicht sicher sein, was genau ich höre.»

Heinz und Ulla Berke aus Mannenbach habe sich explizit vorbereitet: «Wir haben eine CD mit dem Nachtigall-Gesang abgespielt.» Als Führerin hat sich Maya Willi vom Natur- und Vogelschutzverein Steckborn zur Verfügung gestellt: «Hört mal: eine Mönchsgrasmücke – jetzt ein Zilpzalp. Hier ist noch ein Kleiber, und dort im Schilf quietscht ein Teichrohrsänger. Später wird sein Nest mit den Schilfrohren in die Höhe wachsen.» Dann plötzlich steht der Trupp Besucher stockstill:

«Da ist sie! Hier beginnt ein Revier der Nachtigall.»

Alle lauschen. «So schön», seufzt jemand. «Hier könnte man ewig stehen und lauschen.»

Und was ist das? Maya Willi (Mitte) erklärt, was zu sehen ist. Bild: Inka Grabowsky

Nachts singen nur die Junggesellen

Östlich der Tägerwiler Badi überschneiden sich an einer Stelle fünf Reviere. Heidi Trachsel vom Kreuzlinger Verein hört mit geschultem Ohr die unterschiedlichen Standorte der Sänger: «Tagsüber begrenzen die verpaarten Männchen mit ihrem Gesang ihr Revier. Wenn man nachts eine Nachtigall hört, dann sind das Junggesellen, die ein Weibchen für sich gewinnen wollen.»

Nachtigallen haben hohe Ansprüche an ihr Brutgebiet. Es darf im Frühjahr nicht zu kalt sein – an der Ostsee brütet deshalb die etwas robustere Zwillingsart, der Sprosser. Der Bodensee dagegen ist für die Nachtigall attraktiv, wenn sie aus dem Winterquartier in Afrika herzieht. «Nachtigallen ernähren sich von Insekten und von Beeren», erklärt Heidi Trachsel. «Hier am Wasser und in den Hecken gibt es von beidem genug. Vor allem aber brauchen sie dichtes Gebüsch, in dem niemand herumläuft: Sie brüten am Boden oder in der Krautschicht.»

Schutzbedürftig und schutzwürdig

Das Ufer am Seerhein ist speziell: Zum einen, weil die Natur hier so einzigartig ist, dass sie unter Schutz gestellt wurde, zum anderen, weil hier so viele Menschen Erholung suchen, dass der Druck immens ist. «Immer noch werfen viele Feiernde ihren Müll weg, immer noch laufen sowohl Menschen als auch ihre Hunde durch das Schilf zum Wasser», sagt Uli Bühler.

«Man muss den Mut aufbringen, Menschen auf den Naturschutz aufmerksam zu machen.»

Keine halbe Stunde später muss sie selbst die Zivilcourage zeigen, die sie eben von ihren Zuhörern gefordert hat. «Wieso soll ich den Hund an die Leine nehmen», sagt eine Spaziergängerin. «Der ist doch auch Natur. Und sieht er aus, als würde er Vögel jagen?» Dass eine Nachtigall, die genau auf Höhe der Hundeschnauze brüten will, dazu eine eigene Meinung hat, ist der Frau nicht zu vermitteln. Die Arbeit wird den Vogelschützern auf absehbare Zeit nicht ausgehen.