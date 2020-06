Seit fünf Generationen wirtet die Familie Wirz im «Ochsen» in Bänikon - nach 40 Jahren gibt das Ehepaar Wirz den Kochlöffel an den Sohn ab Heidi und Walter Wirz führen ihr Restaurant seit 40 Jahren. Die geplante grosse Jubiläumsfeier fiel jedoch der Coronapandemie zum Opfer. Sohn Manuel Wirz führt nun das Restaurant, welches bereits seit 125 Jahren in Bänikon steht, weiter.

Wirt Manuel Wirz und seine Eltern Heidi und Walter Wirz vor ihrem Restaurant Ochsen in Bänikon. Bild: PD

Es hätte ein grosses Jubiläumsfest werden sollen. Aber Corona verunmöglichte Heidi und Walter Wirz, ihr 40-Jahr-Jubiläum als Wirte des «Ochsen» in Bänikon auf den Tag genau am 23. Mai zu feiern. «Im kleinen haben wir schon gefeiert. Es kamen auch immer wieder Gäste, die mit uns angestossen haben», sagt Walter Wirz. «Aber den geplanten grossen 24-Stunden-Event mussten wir absagen, das ist schon schade.»

Der gelernte Metzger kocht seit vier Jahrzehnten in der Küche des Familienbetriebs, ihm zur Seite in der Küche steht seine Frau Heidi. «Ich bin für das Fleisch und die warmen Speisen verantwortlich, meine Frau für die kalte Küche und die Desserts», sagt der 63-Jährige.

Sein Sohn Manuel hält nun schon seit sechs Jahren die Zügel des Restaurants als Wirt in den Händen. Der 25-Jährige verkörpert bereits die fünfte Generation der Familie Wirz, welche im Restaurant an der Wilerstrasse in Bänikon wirtet. «Ich war nach meiner Kochlehre für eine Saison in Zermatt, hab das Wirtepatent gemacht, Weinkurse besucht und bin dann zurück gekommen in den <Ochsen>, wo ich seit einem Jahr das Geschäft führe und den Service leite.»

«Gekrampft und investiert»

Über 125 Jahre lang gibt das Restaurant Ochsen in Bänikon. Seit Heidi und Walter Wirz vor 40 Jahren ans Ruder kamen, hat es einen grossen Wandel durchgemacht. «Es ging stetig bergauf. Wir haben gekrampft und investiert, gekrampft und investiert», sagt Walter Wirz.

Sie bauten 1985 den Saal um, fünf Jahre später die Küche. Dann wandelten sie die ehemaligen Scheune in einen Wintergarten um. Später gaben sie der Fassade den auffälligen roten Anstrich,errichteten eine neue Terrasse und seit einem Jahr gibt es auch eine Smoker-Lounge und einen gut bestückten Wein-Klimaraum. «Wir sind sehr zufrieden mit dem erreichten.»

Um das 40-Jahr-Jubiläum doch etwas zu feiern, gibt es während insgesamt 40 Tagen – die ersten zwei Wochen im Juni und Juli, sowie die dritte und vierte im August – besonders günstige Menüs für ihre Gäste. «So haben alle etwas davon», sagt Manuel Wirz.