Reportage Sein Garten gehört zu den schönsten der Schweiz – jetzt zeigt der Amriswiler Mark Kamber

sein Blumenparadies im Fernsehen

Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer Mark Kamber, pensionierter Lehrer aus Amriswil, zeigt seinen Garten diesen Sonntag in der SRF-Sendung «Hinter den Hecken». Exklusiv für Abonnenten

Wie aus dem Bilderbuch zeigt sich der farbenprächtige Garten von Mark und Regula Kamber an diesem Frühlingsmorgen. Unzählige Tulpen und Narzissen blühen um die Wette – umrahmt von Vogelgezwitscher und dem Plätschern des Wasserspiels im Teich. Unumstritten: In diesem wunderbaren Blütenparadies schlägt das Herz eines jeden Gartenliebhabers höher.

Im Buch «Garten Reiseführer Schweiz», in dem die schönsten Gärten und Parks der Schweiz vorgestellt werden, ist Kambers Garten aufgeführt. Und nun kam auch das Schweizer Fernsehen für seine Gartensendung «Hinter den Hecken» nach Amriswil zu Besuch.

In Kambers Garten blühen gegen 50 verschiedene Narzissen-Sorten. Mark Kamber entfernt verblühte Narzissen. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Der pensionierte Lehrer Mark Kamber ist leidenschaftlicher Hobbygärtner – und das schon immer. Der 83-Jährige erzählt:

«Bereits mein Vater und mein Grossvater hatten einen grünen Daumen.»

Unzählige Tulpen sorgen für leuchtende Farbtupfer in Kambers Garten. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Vor 41 Jahren liess Mark Kamber sein Einfamilienhaus an der Bildstrasse nach seinen Vorstellungen bauen und brachte eigene Ideen ein. Ein Jahr später legte er dann seinen 1200 Quadratmeter grossen Garten an. Zahlreiche Reisen nach England und Schottland dienten Mark Kamber im und ums Haus in mancherlei Hinsicht als Inspirationsquelle. So erinnern beispielsweise die Steinfiguren Flora MacDonald und Heather – wie sie Mark Kamber nennt – im hinteren Teil des Gartens an Urlaubstage in atemberaubenden Landschaften im Norden. Nicht zu übersehen ist auch die kleine Ruine am Ufer des Teiches.

«In einem Englischen Garten muss eine Ruine stehen.»

Das sagt Mark Kamber und erklärt sein Natursteinmauerwerk, das er vor etwa zehn Jahren gebaut hat.

Die Ruine hat Mark Kamber vor etwa zehn Jahren gebaut. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Fuchsien verlassen bald ihr Winterquartier

Die Scheinkalla mit ihren dottergelben Blüten. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Gleich nebenan blühen auffallend intensiv gelbe Blumen. «Die Gelbe Scheinkalla», sagt Mark Kamber. Der passionierte Hobbygärtner kennt von jeder Pflanze den deutschen oder lateinischen Namen. Der Garten ist sein Reich – für die Topfpflanzen hingegen ist seine Frau Regula zuständig. Sie kümmert sich liebevoll um deren Gedeihen und lässt in der Werkstatt zahlreiche Pflanzen überwintern. Noch schlummern Fuchsien und Geranien dort – doch bald werden sie ihr Winterquartier verlassen und den Garten um weitere Farbtupfer bereichern.

Apropos Werkstatt: Auf einem Jahreskalender, der in der Werkstatt hängt, notiert Mark Kamber akribisch genau die Stunden, die er im Garten arbeitet. Es seien jährlich durchschnittlich etwa 350 Stunden. Wobei von Dezember bis März beinahe keine Gartenarbeit anfalle, ergänzt der rüstige Rentner. Mark Kamber pflegt seinen Garten weitgehend allein. Formschnitt-Arbeiten übernimmt der Gärtner, während unter anderem an der Platane und den Eichen der Baumpfleger Hand anlegt.

Regula Kamber kümmert sich um ihre Topfpflanzen. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Sobald ihr Mann zwei, drei Tage nicht in seinem Garten arbeiten könne, werde er unruhig. Es ziehe ihn halt nach draussen. Regula Kamber sagt mit einem herzhaften Lachen:

«Wenn er am Morgen in seiner ‹Botanik› daherkommt – so nennt er seine Gartenkleider – weiss ich, was er vorhat.»

Und Mark Kamber bemerkt: «Ich arbeite übrigens auch gerne bei Regen im Garten.» Der Duft der Pflanzen und der Erde haben es ihm angetan. «Wir nehmen den Garten mit allen Sinnen wahr und mögen jede Jahreszeit. Der Garten ist Teil unseres Lebens», sind sich die beiden einig.

Auffallend sind auch einige Eisenskulpturen. Sie stammen vom verstorbenen Amriswiler Kunstschlosser Bruno Spoerlé – beispielsweise ein Güggel neben dem Teich und zwei Vögel auf dem Hausdach. Mark Kamber erzählt:

«Bruno Spoerlé und ich pflegten eine freundschaftliche Beziehung.»

Die Eisenplastik stammt vom Amriswiler Künstler Bruno Spoerlé. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Besucher aus Belgien und aus Deutschland

Kambers Garten hat es schon in renommierte Magazine und Zeitungen geschafft. Seit etwa 30 Jahren laden Mark und Regula Kamber jeden Sommer zum «Tag der offenen Gärten» in ihren Privatgarten. Zahlreiche Interessierte nutzen dann jeweils die Gelegenheit, einen Augenschein vor Ort zu nehmen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Leute aus Deutschland und Belgien, die mit dem Car angereist waren, haben Kambers Blütenparadies ebenfalls schon besucht.

Zahlreiche Blüten der gelben Hundszahnlilie sind derzeit in Kambers Garten zu bewundern. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Durch diese Gartenbesuchstage erlangte Mark Kamber Bekanntheit. So ist auch die Gartenjournalistin Sarah Fasolin auf ihn gestossen und hat seinen Garten in ihrem Buch «Garten Reiseführer Schweiz» vorgestellt, das sie im 2014 herausgegeben hat. Vor einem Jahr habe dann Sarah Fasolin ihn auch für die Sendereihe «Hinter den Hecken» angefragt, sagt Mark Kamber. Die Teilnahme habe sich das Ehepaar zwar gut überlegt – diese aber keinesfalls bereut. «Es war eine interessante Erfahrung. Und nun wissen wir, wie viel Aufwand hinter einer Fernsehsendung steckt.»

SRF-Moderatorin Katharina Locher sowie zwei Kameraleute, ein Tontechniker und eine Visagistin haben Kambers für die Fernsehproduktion im Frühjahr 2019 besucht. Insgesamt habe das Fernsehteam etwa 24 Stunden gefilmt – daraus wurde ein 25-minütiger Film produziert. Mark und Regula Kamber wissen nicht, was im Film gezeigt wird. Die beiden lassen sich überraschen und warten nun gespannt auf den Fernsehabend am Muttertag, wenn es heisst: «Hinter den Hecken – im Farbengarten in Amriswil».