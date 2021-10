Segeln Platz 2 in der Champions League: SV Kreuzlingen festigt den Ruf der Schweiz als Segelnation In der Champions League der Klubsegler verpasst die Seglervereinigung Kreuzlingen um Steuermann Tom Rüegge den Sieg nur knapp. «Die Konkurrenz weiss mittlerweile, dass die Schweizer nicht ganz ohne sind», sagt Rüegge, der im Jahr 2000 an den Olympischen Spielen in Sydney teilgenommen hat.

Steuermann Tom Rüegge (ganz rechts) und sein Team segelten im Cahmpions-League-Finale in Porto Cervo stets vorne mit. Sailing Champions League/Sailing Energy

Fast hätten es die Binnensegler den Meerseglern gezeigt: Die Thurgauer Tom Rüegge, Michael Herrmann, Jens Lichtblau und Stefan Stäheli wurden am vergangenen Wochenende in Porto Cervo auf Sardinien Zweite in der Champions League der Klubsegler. Das Quartett der Seglervereinigung Kreuzlingen stieg nach gewonnener Vorrunde mit einem Laufsieg Vorsprung in den Final der besten Vier, hatte quasi vier Matchbälle, um die Königsklasse der Klubsegler zu gewinnen. Doch der entscheidende Laufsieg wollte den Schweizern dann nicht mehr gelingen.

Listige Tricks bringen Kreuzlinger aus Konzept

«Im Final haben wir den Boden nicht mehr unter die Füsse bekommen», sagt Steuermann Rüegge. Als die Konkurrenten anfingen, extrem aggressiv auf die Kreuzlinger zu segeln, hätten sie durch listige Tricks der Gegner den Faden verloren. «Da waren wir wohl zu wenig vorbereitet darauf», so Rüegge. Am Ende stand die SV Kreuzlingen hinter dem finnischen Sieger Esbo Segelförening und vor dem Flensburger Segel-Club aus Deutschland auf dem Podest. Nach Platz sechs 2019 und Rang drei im vergangenen Jahr bedeutete das eine weitere Steigerung.

Für Tom Rüegge ist das Format der Champions League und auch der Swiss Sailing League «die ehrlichste und direkteste Form des Segelwettkampfs», weil alle mit dem gleichen Material segeln und die Boote während der Wettkampftage untereinander getauscht werden. Sailing Champions League/Sailing Energy

«Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir die Champions League heuer nicht gewonnen haben», sagt Tom Rüegge, der 2000 in Sydney an den Olympischen Spielen teilgenommen hat. «Aber wir sind auch sehr zufrieden mit dem Erreichten.» Zumal kein anderes Team in diesem Klubwettbewerb so konstant an der Weltspitze segelt wie die SV Kreuzlingen. Und das Ziel für 2022 ist damit schon gesetzt. Auch wenn sich die Thurgauer dann als Vierte der heimischen Super League durch die Qualifikation arbeiten müssen.

Die Stärke der Seglervereinigung Kreuzlingen ist die Geschwindigkeit. Diese konnte die Crew aus dem Thurgau im Champions-League-Finale nur bedingt ausspielen, weil ausschliesslich im Hafen gesegelt wurde. Sailing Champions League/Sailing Energy

Schweizer Klubsegler international beachtet

Mit ihrer starken Leistung in Porto Cervo stärkten Rüegge, Herrmann, Lichtblau und Stäheli auch den Ruf der Schweiz als Segelnation. «Die Konkurrenz weiss mittlerweile, dass die Schweizer nicht ganz ohne sind», sagt Steuermann Rüegge. «Dass man uns nicht unterschätzen darf.» Das sei bei der ersten Champions-League-Teilnahme vor wenigen Jahren noch anders gewesen. «Damals fragte man uns, was wir hier wollten, man messe sich ja nicht im Skifahren», so Rüegge. Dabei trage die Erfahrung der Segler viel mehr zum Erfolg bei, als ob man regelmässig auf einem Binnensee oder dem Meer segle.