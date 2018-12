Seemuseum Kreuzlingen: Startschuss für den Umbau

Mit optisch bescheidenen Eingriffen soll das Seemuseum in Kreuzlingen eine Anpassung an den immer grösser gewordenen Betrieb erfahren. Was mit zwei Freiwilligen vor 25 Jahren begann, wird nun an einen Betrieb mit mehreren Festangestellten und vielen freiwilligen Helfern adaptiert. Derzeit wird noch gepackt, im Januar 2019 geht es dann los mit den Umbauarbeiten.