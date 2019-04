Sechs Gemeinden am See propagieren organisierte Nachbarschaftshilfe Der Verein Spitex am See stellt an der nächsten Generalversammlung in Altnau das Pilotprojekt vor.

Denise Neuweiler, Langrickenbach, Sandra Stadler, Güttingen, Anja Hohengasser, Altnau, Claudia Ilg, Lengwil, Patrik Hugelshofer, Bottighofen, Esther Jucker, Koordinatorin (Bild: PD)

(red) Die Nachbarschaftshilfe See (NBHS) will das Angebot von Vereinen und Organisationen der umliegenden Gemeinden auf ihrer Homepage sichtbar machen. Jeder Dorfverein, jede Institution und politische Organisation sowie die Körperschaften der sechs involvierten Gemeinden, profitieren von kostenlosen Stellenausschreibungen für einen Freiwilligeneinsatz.

Für die Mitglieder der Nachbarschaftshilfe wird ein Zeitkonto geführt. Die geleisteten und bezogenen Hilfseinsätze werden damit für den einzelnen einsehbar. Das soll helfen, mit gutem Gewissen auch selbst eine Unterstützungsanfrage zu tätigen. Damit will die Freiwilligenplattform Kontakte, Geselligkeit und sozialen Zusammenhalt fördern und überkommunale Vernetzung von Generationen und Kulturen einbinden. Sie will ermöglichen, länger in den eigenen vier Wänden bleiben zu können. Und ganz wichtig: alle Vereine und Organisationen profitieren von personellen Ressourcen.

Angebot wird schon erfasst

Aktuell wird das Angebot aufgenommen und eine Plattform für das Einbinden aller Arbeitsdaten eingerichtet. Bereits jetzt können Anfragen bearbeitet und Synergien mit Organisationen genutzt werden. Der Verein Spitex am See, neu Nachbarschaftshilfe See, finanziert sich über Mitgliederbeiträge und Legate.