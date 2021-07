SCHWINGEN Samuel Giger startet am Rigi-Schwinget gegen Urs Doppmann Die Einteilung der Spitzenpaarungen ist erfolgt: Der Thurgauer Samuel Giger ist am Sonntag in seinem ersten Gang Favorit.

Innerschweizer Schwing- und Älplerfest vom vergangenen Sonntag: Samuel Giger jubelt, Roman Zurfluh am Boden. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Der 26-jährige Luzerner Urs Doppmann nimmt den 32. Platz in der Jahrespunkteliste 2021 ein. Der Schwinger aus Romoos hat sieben Kränze auf dem Konto - Giger 40 und 17 Kranzfestsiege. Der 23-jährige Thurgauer führt auch die Jahrespunkteliste 2021 an.

Der Rigi-Schwinget findet am Sonntag in Ibach statt. Die Schwyzer Gemeinde war in den vergangenen Wochen auch schon Schauplatz des Stoos-Schwingets und des 114. Innerschweizer Schwing- und Älplerfestes, das Samuel Giger auf dem zweiten Platz beendete.

Am Innerschweizer bekam Giger zu Beginn einen wesentlich härteren Brocken als Doppmann vorgesetzt. Gegen Joel Wicki stellte er, der Innerschweizer musste hernach verletzt aufgeben und fällt einige Wochen aus.

Werner Schlegel jubelt nach dem Sieg in Urnäsch Bild: Donato Caspari

Werner Schlegel, das 18-jährige Toptalent aus Hemberg, startet in Ibach gegen Sven Lang. Schlegel gewann am vergangenen Sonntag überlegen das Appenzellische in Urnäsch. Dominik Schmid, der damalige Schlussganggegner Schlegels, bekommt es am Sonntag zunächst mit Werner Suppiger zu tun.

Mit Stefan Burkhalter ist neben Giger ein weiterer Thurgauer in den Spitzenpaarungen des Rigi-Schwingets eingeteilt. Der Routinier beginnt gegen Michael Müller.