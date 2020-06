Schwimmbad Thurfeld in Schönenberg: Saison fällt trotz Coronapandemie nicht ins Wasser

Anders als in den Städten Bischofszell und Amriswil ist das vor 53 Jahren in Betrieb genommene Schwimmbad Thurfeld in Schönenberg genossenschaftlich organisiert. Für diese Rechtsform hatte man sich einst entschieden, um eine breitere Abstützung zu erreichen. Im Vorstand, der seit 2019 vom Schönenberger Sven Aschwanden präsidiert wird, sind neben den Politischen Gemeinden Kradolf-Schönenberg und Sulgen auch die Volksschulgemeinde Region Sulgen und die Bürgergemeinde Kradolf-Schönenberg vertreten.

Das Freibad ist in jüngster Vergangenheit in zwei Phasen modernisiert worden. Die nächsten Sanierungsmassnahmen werden die Folie im Schwimmbecken und die Rutschbahn betreffen. Das Freibad ist an allen sieben Wochentagen geöffnet: vom Juni bis August jeweils von 9 bis 20 Uhr und im September von 9 bis 19 Uhr; bei schlechtem oder unsicherem Wetter von 9 bis 11 Uhr. Erwachsene zahlen für die Saisonkarte 80 Franken (plus Depot), Schüler die Hälfte. Der Tageseintritt kostet Fr. 6.50. (st)