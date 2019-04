Kommentar Schwierige Mission für die Kreuzlinger Kirchenbehörde Das in den 60er Jahren erbaute Kirchgemeindehaus soll saniert werden - für stolze 8,5 Millionen Franken. Martina Eggenberger Lenz

Endlich ist die Katze aus dem Sack. Vier Jahre nach den ersten Planungsschritten und eineinhalb Monate vor der Abstimmung sagt die Vorsteherschaft der evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen, was die Sanierung des Kirchgemeindehauses kosten soll: die Kirchbürger entscheiden am 19. Mai an der Urne über einen 8,5-Millionen-Franken-Kredit.

Dem Laien erscheint dieser Betrag schockierend hoch. Gebaut wird zwar ein neuer Diensttrakt, der Rest der Liegenschaft verbleibt jedoch in einem modernisierten Status quo. Dafür soll der Steuerzahler tief in die Tasche greifen und einen Drittel mehr abliefern als bisher.

Bereits im Vorfeld wurden Bedenken geäussert, ohne Kostendach werde eine Maximallösung zur Abstimmung vorgeschlagen – immerhin an der Urne. Die Kirchenvorsteherschaft wird die Zahlen in ihrer Botschaft detailliert erklären müssen. Einen solchen Millionen-Betrag werden die Bürger kaum einfach absegnen.